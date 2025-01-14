https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/chp-tbmm-oturumunda-kirmizi-kart-gosterdi-secim-istiyoruz-getirin-sandigi-1092680224.html

CHP, TBMM oturumunda kırmızı kart gösterdi: 'Seçim istiyoruz getirin sandığı'

CHP, TBMM oturumunda kırmızı kart gösterdi: 'Seçim istiyoruz getirin sandığı'

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri, parti genel başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' çağrısını uygulamaya koyarak dikkat çeken bir protesto... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T22:46+0300

2025-01-14T22:46+0300

2025-01-14T22:46+0300

politika

meclis

tbmm meclis başkanlığı

meclis komisyonu

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm başkanlığı

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092679513_0:0:670:378_1920x0_80_0_0_1f95c890fbcb843dbd5734dc5a72637b.jpg

CHP milletvekilleri, Meclis'te kırmızı kartlarını kaldırarak Genel Başkan Özgür Özel’in hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla yaptığı çağrıya destek verdi.Meclis oturumuna katılan CHP grubu, bir konuşma sırasında kırmızı kartlarını havaya kaldırarak protesto gösterisi düzenledi. Protestonun gerekçesini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Ayağa kalkıyor ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder'in ise CHP’li vekillerin kırmızı kart gösterdiği anlarda, gülmemek için kendini zor tuttuğu görüntülendi.'Seçim istiyoruz! Getirin sandığı'Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/chp-uylerine-kirmizi-kart-smsi-gonderdi-1092664374.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meclis, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)