https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/chp-tbmm-oturumunda-kirmizi-kart-gosterdi-secim-istiyoruz-getirin-sandigi-1092680224.html
CHP, TBMM oturumunda kırmızı kart gösterdi: 'Seçim istiyoruz getirin sandığı'
CHP, TBMM oturumunda kırmızı kart gösterdi: 'Seçim istiyoruz getirin sandığı'
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri, parti genel başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' çağrısını uygulamaya koyarak dikkat çeken bir protesto... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T22:46+0300
2025-01-14T22:46+0300
2025-01-14T22:46+0300
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CHP milletvekilleri, Meclis'te kırmızı kartlarını kaldırarak Genel Başkan Özgür Özel’in hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla yaptığı çağrıya destek verdi.Meclis oturumuna katılan CHP grubu, bir konuşma sırasında kırmızı kartlarını havaya kaldırarak protesto gösterisi düzenledi. Protestonun gerekçesini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Ayağa kalkıyor ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder'in ise CHP’li vekillerin kırmızı kart gösterdiği anlarda, gülmemek için kendini zor tuttuğu görüntülendi.'Seçim istiyoruz! Getirin sandığı'Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/chp-uylerine-kirmizi-kart-smsi-gonderdi-1092664374.html
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meclis, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP, TBMM oturumunda kırmızı kart gösterdi: 'Seçim istiyoruz getirin sandığı'
TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri, parti genel başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' çağrısını uygulamaya koyarak dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi. Mersin'deki açılış töreninde, Özel’in yaptığı çağrıya destek veren CHP grubu, konuşma sırasında kırmızı kartlarını havaya kaldırdı.
CHP milletvekilleri, Meclis'te kırmızı kartlarını kaldırarak Genel Başkan Özgür Özel’in hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla yaptığı çağrıya destek verdi.
Meclis oturumuna katılan CHP grubu, bir konuşma sırasında kırmızı kartlarını havaya kaldırarak protesto gösterisi düzenledi. Protestonun gerekçesini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Ayağa kalkıyor ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder'in ise CHP’li vekillerin kırmızı kart gösterdiği anlarda, gülmemek için kendini zor tuttuğu görüntülendi.
'Seçim istiyoruz! Getirin sandığı'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şu ifadeleri kullandı:
Sefalet ücretine mahkum edilen emekliler ve emekçiler adına, atanmayan öğretmenler, iş bırakan memurlar, aile hekimleri, staj mağdurları, emeklilikte kademe bekleyenler, vergide adalet talep edenler adına, milletimizin hiçbir sorununu çözme kapasitesi kalmayan iktidara Kırmızı Kart gösteriyoruz! Tüm halkımız adına ayağa kalkarak Seçim istiyoruz! Getirin sandığı!