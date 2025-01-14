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Mevduatta dengeler değişti: Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizleri ne olacak?
Mevduatta dengeler değişti: Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizleri ne olacak?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın geçtiğimiz ay yaptığı sürpriz faiz indiriminin ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Faiz oranlarında henüz beklenen düşüş... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T07:04+0300
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merkez bankası
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tl
yatırım
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Merkez Bankası, 2024 yılının son toplantısında politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekerek 250 baz puanlık bir indirim yapmıştı. Bu kararın ardından piyasalarda mevduat faizlerinin hızla düşmesi beklenirken, bazı bankalarda faiz oranlarının yükseldiği gözlemlendi. Mevduat faizlerinde %50-52 oranlarına varan kampanyalar halen devam ediyor.Bankaların faiz politikaları nasıl şekilleniyor?Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Piyasa yapıcı bankalarda faiz oranlarının düşüşe geçtiğini” belirtti. Ancak, faiz oranlarında Merkez Bankası’nın politika faizinin tek belirleyici olmadığını vurguladı:Mevduat faiz oranları ve kazançlarŞu anda bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 46-47 seviyesinde.23 Ocak’taki faiz toplantısı kritik öneme sahipMerkez Bankası’nın 23 Ocak’ta yapacağı yılın ilk faiz toplantısı, faizlerin yönü konusunda belirleyici olacak. Şu anda politika faizi yüzde 47.5, ancak gecelik faizle birlikte yüzde 46’ya gerilemiş durumda.Bayram’a göre:Yüksek faiz i̇çin son fırsat mı?Uzmanlar, TL mevduatların sene ortasına kadar reel getiri sağlayabileceğini belirtiyor. Şu anki faiz oranları ile TL mevduatlar, enflasyona karşı kazançlı bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.
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merkez bankası faiz kararı, mevduat faiz oranları, 2024 faiz indirimi, 1 milyon tl ne kadar kazandırır, hoş geldin faizi oranları, en yüksek mevduat faizi hangi bankada, faiz indirimi sonrası mevduat, 23 ocak merkez bankası toplantısı, politika faizi nedir, merkez bankası faiz indirimi 2024, mevduat faizi düşecek mi, tl mevduat faiz oranları, 32 günlük vadeli mevduat, yüksek faiz getirisi, enflasyona göre faiz oranları, merkez bankası faiz indirimi beklentisi, faiz indirimi sonrası yatırım, tl mevduat kazanç hesaplama, en yüksek faiz veren bankalar, faiz oranları düşecek mi, 1 milyon tl aylık kazancı, merkez bankası politika faizi, vadeli mevduat en çok kazandıran, tl yatırım araçları
merkez bankası faiz kararı, mevduat faiz oranları, 2024 faiz indirimi, 1 milyon tl ne kadar kazandırır, hoş geldin faizi oranları, en yüksek mevduat faizi hangi bankada, faiz indirimi sonrası mevduat, 23 ocak merkez bankası toplantısı, politika faizi nedir, merkez bankası faiz indirimi 2024, mevduat faizi düşecek mi, tl mevduat faiz oranları, 32 günlük vadeli mevduat, yüksek faiz getirisi, enflasyona göre faiz oranları, merkez bankası faiz indirimi beklentisi, faiz indirimi sonrası yatırım, tl mevduat kazanç hesaplama, en yüksek faiz veren bankalar, faiz oranları düşecek mi, 1 milyon tl aylık kazancı, merkez bankası politika faizi, vadeli mevduat en çok kazandıran, tl yatırım araçları

Mevduatta dengeler değişti: Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizleri ne olacak?

07:04 14.01.2025
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Merkez Bankası’nın geçtiğimiz ay yaptığı sürpriz faiz indiriminin ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Faiz oranlarında henüz beklenen düşüş yaşanmazken, bankalar cazip “hoş geldin faizleri” ile dikkat çekiyor. Piyasaların gözü şimdi 23 Ocak’taki faiz toplantısında. İşte mevcut durum ve beklentiler...
Merkez Bankası, 2024 yılının son toplantısında politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekerek 250 baz puanlık bir indirim yapmıştı. Bu kararın ardından piyasalarda mevduat faizlerinin hızla düşmesi beklenirken, bazı bankalarda faiz oranlarının yükseldiği gözlemlendi. Mevduat faizlerinde %50-52 oranlarına varan kampanyalar halen devam ediyor.

Bankaların faiz politikaları nasıl şekilleniyor?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Piyasa yapıcı bankalarda faiz oranlarının düşüşe geçtiğini” belirtti. Ancak, faiz oranlarında Merkez Bankası’nın politika faizinin tek belirleyici olmadığını vurguladı:
“Bankalar, uygulanan rasyolar ve bilançolarına göre karlılıklarını müşterilere farklı faiz oranları ile yansıtabiliyor.”

Mevduat faiz oranları ve kazançlar

Şu anda bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 46-47 seviyesinde.
1 milyon TL’yi vadeli mevduata yatıran bir kişi bu oranla aylık 37.084 TL kazanç sağlayabiliyor.
Hoş geldin faizleri kapsamında bazı bankalarda oranlar yüzde 50-52 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

23 Ocak’taki faiz toplantısı kritik öneme sahip

Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta yapacağı yılın ilk faiz toplantısı, faizlerin yönü konusunda belirleyici olacak. Şu anda politika faizi yüzde 47.5, ancak gecelik faizle birlikte yüzde 46’ya gerilemiş durumda.
Bayram’a göre:

“Yıllık enflasyon yüzde 43.48 seviyesinde. Ancak Merkez Bankası’nın hedeflediği yıl sonu enflasyonu yüzde 21. Bu nedenle net reel faiz getirisinin yüzde 25 civarında olması öngörülüyor.”

Yüksek faiz i̇çin son fırsat mı?

Uzmanlar, TL mevduatların sene ortasına kadar reel getiri sağlayabileceğini belirtiyor. Şu anki faiz oranları ile TL mevduatlar, enflasyona karşı kazançlı bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.
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