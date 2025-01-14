https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/mevduatta-dengeler-degisti-merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-mevduat-faizleri-ne-olacak-1092643954.html

Mevduatta dengeler değişti: Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizleri ne olacak?

Mevduatta dengeler değişti: Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizleri ne olacak?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz ay yaptığı sürpriz faiz indiriminin ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Faiz oranlarında henüz beklenen düşüş... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T07:04+0300

2025-01-14T07:04+0300

2025-01-14T07:04+0300

merkez bankası

ekonomi

tl

yatırım

yatırım alanı

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Merkez Bankası, 2024 yılının son toplantısında politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekerek 250 baz puanlık bir indirim yapmıştı. Bu kararın ardından piyasalarda mevduat faizlerinin hızla düşmesi beklenirken, bazı bankalarda faiz oranlarının yükseldiği gözlemlendi. Mevduat faizlerinde %50-52 oranlarına varan kampanyalar halen devam ediyor.Bankaların faiz politikaları nasıl şekilleniyor?Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Piyasa yapıcı bankalarda faiz oranlarının düşüşe geçtiğini” belirtti. Ancak, faiz oranlarında Merkez Bankası’nın politika faizinin tek belirleyici olmadığını vurguladı:Mevduat faiz oranları ve kazançlarŞu anda bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 46-47 seviyesinde.23 Ocak’taki faiz toplantısı kritik öneme sahipMerkez Bankası’nın 23 Ocak’ta yapacağı yılın ilk faiz toplantısı, faizlerin yönü konusunda belirleyici olacak. Şu anda politika faizi yüzde 47.5, ancak gecelik faizle birlikte yüzde 46’ya gerilemiş durumda.Bayram’a göre:Yüksek faiz i̇çin son fırsat mı?Uzmanlar, TL mevduatların sene ortasına kadar reel getiri sağlayabileceğini belirtiyor. Şu anki faiz oranları ile TL mevduatlar, enflasyona karşı kazançlı bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/meteorolojiden-turkiyede-sartlar-zorlasiyor-uyarisi-2025in-ilk-buyuk-hava-dalgasi-geliyor-1092642969.html

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