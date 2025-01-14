https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/meteorolojiden-turkiyede-sartlar-zorlasiyor-uyarisi-2025in-ilk-buyuk-hava-dalgasi-geliyor-1092642969.html
Meteoroloji’den 'Türkiye’de şartlar zorlaşıyor' uyarısı: 2025’in ilk büyük hava dalgası geliyor
Meteoroloji’den 'Türkiye’de şartlar zorlaşıyor' uyarısı: 2025’in ilk büyük hava dalgası geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak'ta Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgeleri için yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T06:44+0300
2025-01-14T06:44+0300
2025-01-14T06:44+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
balıkesir
doğu karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar, Trakya ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Kıyı Ege ve Balıkesir’de kuvvetli yağış bekleniyorKuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler arasında Kıyı Ege, Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevreleri yer alıyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.Doğu’da çığ ve don tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Sürücüler ve bölge sakinlerinin dikkatli olması uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıkları ve rüzgar detaylarıHava sıcaklıklarının Orta Karadeniz’de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.Meteoroloji’den önemli uyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Yağmur ve kar birlikte görülecekMarmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava ve aralıklı yağmur bekleniyor.Gece saatlerinde Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış görülebileceği açıklandı. Bölgede rüzgar, kuzey yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek.Ege Bölgesi: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkiliEge Bölgesi’nde genel olarak çok bulutlu bir hava hakim olacak.Kıyı Ege’de rüzgarın, kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi: Sağanak yağış ve sis uyarısıAkdeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi.İç Anadolu: Karla Karışık Yağmur ve Buzlanma Riskiİç Anadolu Bölgesi’nde kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma, don olayı ve yer yer sis etkili olacak.Karadeniz Bölgesi: Yağışlar ve çığ uyarısıBatı Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise:Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesine dikkatDoğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu ve sisliGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Denizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji, denizlerdeki hava durumu için de uyarılarda bulundu:
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Meteoroloji’den 'Türkiye’de şartlar zorlaşıyor' uyarısı: 2025’in ilk büyük hava dalgası geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak'ta Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgeleri için yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı. Kıyı Ege ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli yağış, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var. Buzlanma ve don riski de dikkat çekiyor. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar, Trakya ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Kıyı Ege ve Balıkesir’de kuvvetli yağış bekleniyor
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler arasında Kıyı Ege, Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevreleri yer alıyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.
Doğu’da çığ ve don tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Sürücüler ve bölge sakinlerinin dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıkları ve rüzgar detayları
Hava sıcaklıklarının Orta Karadeniz’de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Meteoroloji’den önemli uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Kıyı Ege, Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı önlem alınmalı.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, ulaşımı aksatabilecek şiddette esecek.
Çığ ve Don Uyarısı:
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek.
Marmara Bölgesi: Yağmur ve kar birlikte görülecek
Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava ve aralıklı yağmur bekleniyor.
Çanakkale
: 7°C, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Edirne
: 2°C, karla karışık yağmur ve kar yağışı.
İstanbul
: 8°C, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kırklareli
: 2°C, karla karışık yağmur ve kar yağışı.
Gece saatlerinde Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış görülebileceği açıklandı. Bölgede rüzgar, kuzey yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek.
Ege Bölgesi: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili
Ege Bölgesi’nde genel olarak çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Afyonkarahisar
: 11°C, aralıklı yağmurlu.
Denizli
: 15°C, akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.
İzmir
: 13°C, yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı.
Muğla
: 11°C, yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor.
Kıyı Ege’de rüzgarın, kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi: Sağanak yağış ve sis uyarısı
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Adana
: 22°C, parçalı bulutlu.
Antalya
: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı.
Hatay
: 18°C, parçalı bulutlu.
Mersin
: 21°C, parçalı bulutlu.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi.
İç Anadolu: Karla Karışık Yağmur ve Buzlanma Riski
İç Anadolu Bölgesi’nde kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Ankara
: 10°C, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Eskişehir
: 5°C, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Konya
: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sivas
: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma, don olayı ve yer yer sis etkili olacak.
Karadeniz Bölgesi: Yağışlar ve çığ uyarısı
Batı Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Bolu
: 4°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Sinop
: 8°C, sabah saatlerinde yağmurlu.
Zonguldak
: 8°C, aralıklı yağmurlu.
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise:
Amasya
: 8°C, aralıklı yağmurlu.
Artvin
: 9°C, kıyıları yağmurlu.
Samsun
: 8°C, aralıklı yağmurlu.
Trabzon
: 10°C, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesine dikkat
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Erzurum
: -1°C, çok bulutlu.
Malatya
: 4°C, parçalı bulutlu.
Van
: 5°C, parçalı bulutlu.
Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu ve sisli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Diyarbakır
: 13°C, parçalı bulutlu.
Gaziantep
: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
Siirt
: 12°C, parçalı bulutlu.
Şanlıurfa
: 17°C, parçalı ve az bulutlu.
Denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji, denizlerdeki hava durumu için de uyarılarda bulundu:
Kuzey Ege ve Marmara’da fırtına
,
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar
bekleniyor.