https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/meteorolojiden-turkiyede-sartlar-zorlasiyor-uyarisi-2025in-ilk-buyuk-hava-dalgasi-geliyor-1092642969.html

Meteoroloji’den 'Türkiye’de şartlar zorlaşıyor' uyarısı: 2025’in ilk büyük hava dalgası geliyor

Meteoroloji’den 'Türkiye’de şartlar zorlaşıyor' uyarısı: 2025’in ilk büyük hava dalgası geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak'ta Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgeleri için yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T06:44+0300

2025-01-14T06:44+0300

2025-01-14T06:44+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

balıkesir

doğu karadeniz

doğu anadolu

yaşam

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar, Trakya ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Kıyı Ege ve Balıkesir’de kuvvetli yağış bekleniyorKuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler arasında Kıyı Ege, Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevreleri yer alıyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.Doğu’da çığ ve don tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Sürücüler ve bölge sakinlerinin dikkatli olması uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıkları ve rüzgar detaylarıHava sıcaklıklarının Orta Karadeniz’de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.Meteoroloji’den önemli uyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Yağmur ve kar birlikte görülecekMarmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava ve aralıklı yağmur bekleniyor.Gece saatlerinde Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış görülebileceği açıklandı. Bölgede rüzgar, kuzey yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek.Ege Bölgesi: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkiliEge Bölgesi’nde genel olarak çok bulutlu bir hava hakim olacak.Kıyı Ege’de rüzgarın, kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi: Sağanak yağış ve sis uyarısıAkdeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi.İç Anadolu: Karla Karışık Yağmur ve Buzlanma Riskiİç Anadolu Bölgesi’nde kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma, don olayı ve yer yer sis etkili olacak.Karadeniz Bölgesi: Yağışlar ve çığ uyarısıBatı Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise:Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesine dikkatDoğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu ve sisliGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Denizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji, denizlerdeki hava durumu için de uyarılarda bulundu:

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