https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/luks-ev-fiyatina-satilik-ada-turkiyenin-maldivleri-garip-adasi-ilana-cikti-1092678101.html
Lüks ev fiyatına satılık ada: Türkiye'nin Maldivleri 'Garip Adası' ilana çıktı
Lüks ev fiyatına satılık ada: Türkiye'nin Maldivleri 'Garip Adası' ilana çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Dikili ilçesinde yer alan ve 'Türkiye’nin Maldivleri' olarak adlandırılan 357 dönümlük Garip Adası, icradan satışa çıkarıldı. Ada için 1 milyar 73... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T21:14+0300
2025-01-14T21:14+0300
2025-01-14T21:16+0300
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İzmir Dikili’deki Garip Adası, 22 Ocak 2025’te 1 milyar 73 milyon TL bedelle açık artırmayla satışa çıkacak.Garip Adası’nın daha önce büyük bir turizm merkezi haline dönüştürülmesi planlanırken 3 lüks otel ve Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen ay-yıldız şeklinde villaların inşa edilmesi hedefleniyordu. Ancak gayrimenkul sahibi Fİ yapının FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında TMSF tarafından adaya el konulmuştu. Satış ilanı yayınlandıNTV habere göre; İlanda, adanın İzmir ili, Dikili ilçesi, Bademli Mahallesi sınırlarında olduğu ve 357 bin 731.84 m² yüz ölçümüne sahip 'zeytinli tarla' niteliği taşıdığı belirtildi. İlanda ayrıca, adada 3 tescilsiz yapının bulunduğu, zeytin, çam ve makilik bitki örtüsüne sahip olduğu vurgulandı. Ancak adanın 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve daha alt ölçekli imar planlarının bulunmadığı ifade edildi. Ada, Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alıyor.TMSF’nin kontrolüne geçmişti2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedelle satın alınan ada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. TMSF, şirketin tüm malvarlıklarına kayyum atanmasının ardından mülkiyeti üzerine almıştı. Türkiye’nin en dikkat çekici turizm projelerinden biri olma potansiyeline sahip Garip Adası, 22 Ocak 2025 tarihinde yapılacak açık artırma ile yeni sahibini bulacak.Türkiye'nin en pahalı ikinci adası olabilirTürkiye'nin en pahalı adaları arasında gösterilen Garip Adası'nın 1 milyar lira üzeri fiyata satılması halinde ülkedeki en pahalı ikinci ada olacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fransanin-gizli-ussu-ifsa-oldu-nukleer-denizaltinin-yeri-tespit-edildi-1092677430.html
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ada, satılık, satılık ada, garip adası, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir valiliği, izmir körfezi, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, icra, mahkeme, mahkeme kararı
Lüks ev fiyatına satılık ada: Türkiye'nin Maldivleri 'Garip Adası' ilana çıktı
21:14 14.01.2025 (güncellendi: 21:16 14.01.2025)
İzmir’in Dikili ilçesinde yer alan ve 'Türkiye’nin Maldivleri' olarak adlandırılan 357 dönümlük Garip Adası, icradan satışa çıkarıldı. Ada için 1 milyar 73 milyon TL değer biçilirken satış, 22 Ocak 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.
İzmir Dikili’deki Garip Adası, 22 Ocak 2025’te 1 milyar 73 milyon TL bedelle açık artırmayla satışa çıkacak.
Garip Adası’nın daha önce büyük bir turizm merkezi haline dönüştürülmesi planlanırken 3 lüks otel ve Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen ay-yıldız şeklinde villaların inşa edilmesi hedefleniyordu. Ancak gayrimenkul sahibi Fİ yapının FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında TMSF tarafından adaya el konulmuştu.
NTV habere göre; İlanda, adanın İzmir ili, Dikili ilçesi, Bademli Mahallesi sınırlarında olduğu ve 357 bin 731.84 m² yüz ölçümüne sahip 'zeytinli tarla' niteliği taşıdığı belirtildi. İlanda ayrıca, adada 3 tescilsiz yapının bulunduğu, zeytin, çam ve makilik bitki örtüsüne sahip olduğu vurgulandı. Ancak adanın 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve daha alt ölçekli imar planlarının bulunmadığı ifade edildi. Ada, Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alıyor.
TMSF’nin kontrolüne geçmişti
2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedelle satın alınan ada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. TMSF, şirketin tüm malvarlıklarına kayyum atanmasının ardından mülkiyeti üzerine almıştı. Türkiye’nin en dikkat çekici turizm projelerinden biri olma potansiyeline sahip Garip Adası, 22 Ocak 2025 tarihinde yapılacak açık artırma ile yeni sahibini bulacak.
Türkiye'nin en pahalı ikinci adası olabilir
Türkiye'nin en pahalı adaları arasında gösterilen Garip Adası'nın 1 milyar lira üzeri fiyata satılması halinde ülkedeki en pahalı ikinci ada olacağı ifade edildi.
Balaban Adası (Fethiye)
Fiyat: 8.7 milyar TL
Büyüklük: 95 bin m²
Karaca Adası (Marmaris Gökova)
Fiyat: 360 milyon TL
Büyüklük: 381 bin m²
Tavşan Adası (Gündoğan-Türkbükü)
Fiyat: 171 milyon 465 bin TL
Büyüklük: 71 bin m²