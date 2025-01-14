https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/luks-ev-fiyatina-satilik-ada-turkiyenin-maldivleri-garip-adasi-ilana-cikti-1092678101.html

Lüks ev fiyatına satılık ada: Türkiye'nin Maldivleri 'Garip Adası' ilana çıktı

Lüks ev fiyatına satılık ada: Türkiye'nin Maldivleri 'Garip Adası' ilana çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Dikili ilçesinde yer alan ve 'Türkiye’nin Maldivleri' olarak adlandırılan 357 dönümlük Garip Adası, icradan satışa çıkarıldı. Ada için 1 milyar 73... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T21:14+0300

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İzmir Dikili’deki Garip Adası, 22 Ocak 2025’te 1 milyar 73 milyon TL bedelle açık artırmayla satışa çıkacak.Garip Adası’nın daha önce büyük bir turizm merkezi haline dönüştürülmesi planlanırken 3 lüks otel ve Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen ay-yıldız şeklinde villaların inşa edilmesi hedefleniyordu. Ancak gayrimenkul sahibi Fİ yapının FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında TMSF tarafından adaya el konulmuştu. Satış ilanı yayınlandıNTV habere göre; İlanda, adanın İzmir ili, Dikili ilçesi, Bademli Mahallesi sınırlarında olduğu ve 357 bin 731.84 m² yüz ölçümüne sahip 'zeytinli tarla' niteliği taşıdığı belirtildi. İlanda ayrıca, adada 3 tescilsiz yapının bulunduğu, zeytin, çam ve makilik bitki örtüsüne sahip olduğu vurgulandı. Ancak adanın 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve daha alt ölçekli imar planlarının bulunmadığı ifade edildi. Ada, Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alıyor.TMSF’nin kontrolüne geçmişti2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedelle satın alınan ada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. TMSF, şirketin tüm malvarlıklarına kayyum atanmasının ardından mülkiyeti üzerine almıştı. Türkiye’nin en dikkat çekici turizm projelerinden biri olma potansiyeline sahip Garip Adası, 22 Ocak 2025 tarihinde yapılacak açık artırma ile yeni sahibini bulacak.Türkiye'nin en pahalı ikinci adası olabilirTürkiye'nin en pahalı adaları arasında gösterilen Garip Adası'nın 1 milyar lira üzeri fiyata satılması halinde ülkedeki en pahalı ikinci ada olacağı ifade edildi.

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