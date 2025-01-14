https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fransanin-gizli-ussu-ifsa-oldu-nukleer-denizaltinin-yeri-tespit-edildi-1092677430.html
Fransa'nın gizli üssü ifşa oldu: Nükleer denizaltının yeri tespit edildi
Fransa'nın gizli üssü ifşa oldu: Nükleer denizaltının yeri tespit edildi
Sputnik Türkiye
Dünya liderlerinin korumalarının kullandığı, iş gezileri sırasında siyasilere eşlik eden korumaların konum bilgilerinin internet üzerinden izlenebilmesine izin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T20:32+0300
2025-01-14T20:32+0300
2025-01-14T20:34+0300
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Strava uygulaması, Fransız nükleer denizaltı devriyelerinin gizli bilgilerini ifşa eden ciddi bir güvenlik açığı yarattı.Fransız basının araştırması kapsamında, mürettebatın Strava uygulamasına girdikleri verilerinin, üs çevresinde yoğun şekilde spor yaptığı ve ardından yaklaşık 2 ay boyunca uygulamaya hiçbir spor etkinliği girmediği gözlemlendi. Mürettebatın uygulamada aktif olmadığı dönemlerin ise devriyeye çıktığı zamanlara denk geldiği kaydedildi.Üs yetkilileri Strava uygulamasına ilişkin güvenlik kontrollerinin sürdüğünü ve kullanıcıların yaptırımlara maruz kalabileceğini bildirdi. Brest kıyısındaki üssün güvenliği kara, deniz ve dron devriyeleriyle sağlanırken mürettebat ve görevlilerden oluşan 2 binden fazla kişi, üsse girişte yüz tanıma ve kimlik tespit kontrollerinden geçiriliyor. Çalışanların cep telefonları ve elektronik cihazları üsteki özel dolaplarda saklanıyor.Uygulama kullanıcılarının profillerinin herkese açık olduğu, uygulama verilerinin büyük çoğunluğunun coğrafi konuma göre belirlendiği ve spor uygulamasının önde gelen devlet başkanlarının korumalığını yapan görevliler tarafından kullanıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/macrondan-yeni-yol-haritasi-fransa-2025te-referanduma-gidiyor-1092237529.html
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fransa, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer denizaltı, nükleer savaş, fransız, fransız askerleri, sosyal medya, sosyal güvenlik, internet, internet erişimi
fransa, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer denizaltı, nükleer savaş, fransız, fransız askerleri, sosyal medya, sosyal güvenlik, internet, internet erişimi
Fransa'nın gizli üssü ifşa oldu: Nükleer denizaltının yeri tespit edildi
20:32 14.01.2025 (güncellendi: 20:34 14.01.2025)
Dünya liderlerinin korumalarının kullandığı, iş gezileri sırasında siyasilere eşlik eden korumaların konum bilgilerinin internet üzerinden izlenebilmesine izin veren Strava isimli 'fitness' uygulaması, Fransa’nın gizli nükleer denizaltı devriye programını kamuoyuna açık hale getirdi.
Strava uygulaması, Fransız nükleer denizaltı devriyelerinin gizli bilgilerini ifşa eden ciddi bir güvenlik açığı yarattı.
Fransız basının araştırması kapsamında, mürettebatın Strava uygulamasına girdikleri verilerinin, üs çevresinde yoğun şekilde spor yaptığı ve ardından yaklaşık 2 ay boyunca uygulamaya hiçbir spor etkinliği girmediği gözlemlendi. Mürettebatın uygulamada aktif olmadığı dönemlerin ise devriyeye çıktığı zamanlara denk geldiği kaydedildi.
Üs yetkilileri Strava uygulamasına ilişkin güvenlik kontrollerinin sürdüğünü ve kullanıcıların yaptırımlara maruz kalabileceğini bildirdi. Brest kıyısındaki üssün güvenliği kara, deniz ve dron devriyeleriyle sağlanırken mürettebat ve görevlilerden oluşan 2 binden fazla kişi, üsse girişte yüz tanıma ve kimlik tespit kontrollerinden geçiriliyor. Çalışanların cep telefonları ve elektronik cihazları üsteki özel dolaplarda saklanıyor.
Uygulama kullanıcılarının profillerinin herkese açık olduğu, uygulama verilerinin büyük çoğunluğunun coğrafi konuma göre belirlendiği ve spor uygulamasının önde gelen devlet başkanlarının korumalığını yapan görevliler tarafından kullanıldığı açıklandı.