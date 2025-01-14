https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fransanin-gizli-ussu-ifsa-oldu-nukleer-denizaltinin-yeri-tespit-edildi-1092677430.html

Fransa'nın gizli üssü ifşa oldu: Nükleer denizaltının yeri tespit edildi

Fransa'nın gizli üssü ifşa oldu: Nükleer denizaltının yeri tespit edildi

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Dünya liderlerinin korumalarının kullandığı, iş gezileri sırasında siyasilere eşlik eden korumaların konum bilgilerinin internet üzerinden izlenebilmesine izin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T20:32+0300

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Strava uygulaması, Fransız nükleer denizaltı devriyelerinin gizli bilgilerini ifşa eden ciddi bir güvenlik açığı yarattı.Fransız basının araştırması kapsamında, mürettebatın Strava uygulamasına girdikleri verilerinin, üs çevresinde yoğun şekilde spor yaptığı ve ardından yaklaşık 2 ay boyunca uygulamaya hiçbir spor etkinliği girmediği gözlemlendi. Mürettebatın uygulamada aktif olmadığı dönemlerin ise devriyeye çıktığı zamanlara denk geldiği kaydedildi.Üs yetkilileri Strava uygulamasına ilişkin güvenlik kontrollerinin sürdüğünü ve kullanıcıların yaptırımlara maruz kalabileceğini bildirdi. Brest kıyısındaki üssün güvenliği kara, deniz ve dron devriyeleriyle sağlanırken mürettebat ve görevlilerden oluşan 2 binden fazla kişi, üsse girişte yüz tanıma ve kimlik tespit kontrollerinden geçiriliyor. Çalışanların cep telefonları ve elektronik cihazları üsteki özel dolaplarda saklanıyor.Uygulama kullanıcılarının profillerinin herkese açık olduğu, uygulama verilerinin büyük çoğunluğunun coğrafi konuma göre belirlendiği ve spor uygulamasının önde gelen devlet başkanlarının korumalığını yapan görevliler tarafından kullanıldığı açıklandı.

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