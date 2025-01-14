https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/kate-middleton-iyilesme-surecinde-oldugunu-duyurdu-yeni-bir-normale-alismak-zaman-alacak-1092680354.html

Kate Middleton iyileşme sürecinde olduğunu duyurdu: 'Yeni bir normale alışmak zaman alacak'

Kate Middleton iyileşme sürecinde olduğunu duyurdu: 'Yeni bir normale alışmak zaman alacak'

Sputnik Türkiye

Galler Prensesi Middleton, kanser tedavisinin ardından 'iyileşme' dönemine girdiğini doğruladığı açıklamasında, kendisini tedavi eden personele teşekkür ederek... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T23:02+0300

2025-01-14T23:02+0300

2025-01-14T23:02+0300

yaşam

prens william

kate middleton

birleşik krallık

galler

kanser

gerileme dönemi

iyileşmek

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Prens William'ın kemoterapi gören eşi Kate Middleton, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada hastalığına ilişkin bilgi verdi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Middleton, "Şu anda iyileşme sürecinde olmak beni rahatlatıyor ve iyileşmeye odaklanmış durumdayım. Kanser teşhisi almış herkesin bileceği gibi, yeni bir normale alışmak zaman alacak. Bununla birlikte, önümde tatmin edici bir yıl olmasını dört gözle bekliyorum. Sabırsızlıkla beklediğimiz çok şey var. Devam eden desteğiniz için herkese teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.Royal Marsden Kanser Hastanesi'ndeki sağlık personeline de çığır açan araştırmaları ve klinik gelişmeleri destekleyerek hastaların ve ailelerinin refahını teşvik ettiği için teşekkür eden Middleton, tedavi sürecinde yanında olan herkese de teşekkür ettiğini dile getirdi.Middleton, kemoterapi tedavisinin tamamlandığını geçen yıl 9 Eylül'de duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/nerede-oldugu-hala-merak-ediliyor-kemoterapi-goren-kate-middleton-cektigi-fotografi-paylasti-1083403336.html

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