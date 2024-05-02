https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/nerede-oldugu-hala-merak-ediliyor-kemoterapi-goren-kate-middleton-cektigi-fotografi-paylasti-1083403336.html
Nerede olduğu hala merak ediliyor: Kemoterapi tedavisi gören Kate Middleton fotoğraf paylaştı
Nerede olduğu hala merak ediliyor: Kemoterapi tedavisi gören Kate Middleton fotoğraf paylaştı
Sputnik Türkiye
Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte, 9 yaşına basması nedeniyle annesi Kate... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:01+0300
2024-05-02T14:01+0300
2024-05-02T14:02+0300
yaşam
kate middleton
ingiliz kraliyet ailesi
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Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinden olan Kate Middleton, uzun süredir kamuoyundan uzak olması ve üzerinde oynanmış olan fotoğrafı paylaşması ile gündemde yerini almıştı.Daha sonra karın bölgesinden ameliyat olduğu açıklanan ve hiçbir şekilde görülmemesi nedeni ile bir süre boyunca basında 'Kayıp Prenses' olarak anılan Kate, sonunda bir açıklama yaparak kanser tedavisi gördüğünü ve kemoterapiye başladığını duyurmuştu.Prenses Middleton, tedavisi boyunca sakin kalmak ve ailesiyle vakit geçirmek istediği için basına poz vermemeye özen gösteriyor. Bu nedenle, son zamanlarda Prens William ile evlilik yıl dönümlerini kutlarken de geçmişten bir fotoğraf paylaşılmıştı.Bu kez ise İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın üçüncü sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte 9 yaşına basması nedeni ile bir fotoğraf paylaşıldı.Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.Geçen haftalarda da Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 6 yaşına basmıştı.bFotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ingiltere-krali-charlestan-kate-middletona-tarihi-jest-yeni-unvan-verdi-1083214953.html
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Nerede olduğu hala merak ediliyor: Kemoterapi tedavisi gören Kate Middleton fotoğraf paylaştı
14:01 02.05.2024 (güncellendi: 14:02 02.05.2024)
Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte, 9 yaşına basması nedeniyle annesi Kate Middleton çektiği bir kareyi yayınladı. Kansere yakalandığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'ın son haline dair ise herhangi bir paylaşım yapılmıyor.
Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinden olan Kate Middleton, uzun süredir kamuoyundan uzak olması ve üzerinde oynanmış olan fotoğrafı paylaşması ile gündemde yerini almıştı.
Daha sonra karın bölgesinden ameliyat olduğu açıklanan ve hiçbir şekilde görülmemesi nedeni ile bir süre boyunca basında 'Kayıp Prenses' olarak anılan Kate, sonunda bir açıklama yaparak kanser tedavisi gördüğünü ve kemoterapiye başladığını duyurmuştu.
Prenses Middleton, tedavisi boyunca sakin kalmak ve ailesiyle vakit geçirmek istediği için basına poz vermemeye özen gösteriyor. Bu nedenle, son zamanlarda Prens William ile evlilik yıl dönümlerini kutlarken de geçmişten bir fotoğraf paylaşılmıştı.
Bu kez ise İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın üçüncü sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte 9 yaşına basması nedeni ile bir fotoğraf paylaşıldı.
Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.
Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.
Geçen haftalarda da Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 6 yaşına basmıştı.bFotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.