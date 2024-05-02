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Nerede olduğu hala merak ediliyor: Kemoterapi tedavisi gören Kate Middleton fotoğraf paylaştı
Nerede olduğu hala merak ediliyor: Kemoterapi tedavisi gören Kate Middleton fotoğraf paylaştı
Sputnik Türkiye
Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte, 9 yaşına basması nedeniyle annesi Kate... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:01+0300
2024-05-02T14:02+0300
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Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinden olan Kate Middleton, uzun süredir kamuoyundan uzak olması ve üzerinde oynanmış olan fotoğrafı paylaşması ile gündemde yerini almıştı.Daha sonra karın bölgesinden ameliyat olduğu açıklanan ve hiçbir şekilde görülmemesi nedeni ile bir süre boyunca basında 'Kayıp Prenses' olarak anılan Kate, sonunda bir açıklama yaparak kanser tedavisi gördüğünü ve kemoterapiye başladığını duyurmuştu.Prenses Middleton, tedavisi boyunca sakin kalmak ve ailesiyle vakit geçirmek istediği için basına poz vermemeye özen gösteriyor. Bu nedenle, son zamanlarda Prens William ile evlilik yıl dönümlerini kutlarken de geçmişten bir fotoğraf paylaşılmıştı.Bu kez ise İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın üçüncü sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte 9 yaşına basması nedeni ile bir fotoğraf paylaşıldı.Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.Geçen haftalarda da Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 6 yaşına basmıştı.bFotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ingiltere-krali-charlestan-kate-middletona-tarihi-jest-yeni-unvan-verdi-1083214953.html
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rose hanbury kimdir, rose hanbury kaç yaşında, rose hanbury evli mi, rose hanbury kate middleton, kate middleton nerede, kate middleton son dakika, kate middleton son durum, kate middleton aldatıldı mı, prens william kate middleton'ı aldattı mı, yasak aşk, prens william sevgilisi, kate middleton öldü mü, kral charles öldü mü, ingiltere bayrak, ingiltere bayraklar yarıya mı indi, birleşik krallık bayrağı, kanser tedavisi gören kate middleton'ın sürecine dair detaylar, kate middleton’ın kanser teşhisi hakkında neler biliniyor

Nerede olduğu hala merak ediliyor: Kemoterapi tedavisi gören Kate Middleton fotoğraf paylaştı

14:01 02.05.2024 (güncellendi: 14:02 02.05.2024)
© AFP 2023 / PAUL ELLISKate Middleton
Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte, 9 yaşına basması nedeniyle annesi Kate Middleton çektiği bir kareyi yayınladı. Kansere yakalandığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'ın son haline dair ise herhangi bir paylaşım yapılmıyor.
Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinden olan Kate Middleton, uzun süredir kamuoyundan uzak olması ve üzerinde oynanmış olan fotoğrafı paylaşması ile gündemde yerini almıştı.
Daha sonra karın bölgesinden ameliyat olduğu açıklanan ve hiçbir şekilde görülmemesi nedeni ile bir süre boyunca basında 'Kayıp Prenses' olarak anılan Kate, sonunda bir açıklama yaparak kanser tedavisi gördüğünü ve kemoterapiye başladığını duyurmuştu.
Prenses Middleton, tedavisi boyunca sakin kalmak ve ailesiyle vakit geçirmek istediği için basına poz vermemeye özen gösteriyor. Bu nedenle, son zamanlarda Prens William ile evlilik yıl dönümlerini kutlarken de geçmişten bir fotoğraf paylaşılmıştı.
Bu kez ise İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın üçüncü sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte 9 yaşına basması nedeni ile bir fotoğraf paylaşıldı.
Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.
Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.
Geçen haftalarda da Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 6 yaşına basmıştı.bFotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.
Kral Charles Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
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