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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/katar-disisleri-bakanligi-gazzede-barisin-saglanmasi-icin-yurutulen-muzakerelerde-son-asamaya-1092660897.html
Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de barışın sağlanması için yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindi
Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de barışın sağlanması için yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindi
Sputnik Türkiye
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de barış anlaşmasına yönelik son aşamaya gelindiğini açıkladı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T14:02+0300
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israil- filistin çatışması
katar
joe biden
ortadoğu
haberler
donald trump
gazze
israil
hamas
katar dışişleri bakanlığı
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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerine yönelik bilgi verdi. Bakanlık, "Gazze görüşmelerinde katılımcılar son aşamaya yaklaştı, küçük ayrıntılar üzerinde çalışılıyor" açıklamasında bulundu. Hamas yetkilileri de müzakerelere yönelik, "Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldı" diye konuştu. Ne olmuştu?İsrail ve Hamas arasında Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik ateşkes ve rehine takası anlaşması için önemli adımlar atıldı. Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde taraflara son taslak metin sunuldu. ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump’ın temsilcileri de sürece doğrudan katıldı.Anlaşma kapsamında, Hamas’ın elindeki 33 rehinenin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkes sağlanması planlanıyor. Biden, bu anlaşmanın hem İsrail’in güvenliğini sağlayacağını hem de Filistinlilere insani yardımın artırılmasına imkan tanıyacağını belirtti. Hamas ise kalıcı ateşkes ve İsrail’in Gazze’den çekilmesi şartını yineledi.Trump’ın 20 Ocak’taki göreve başlama tarihi, anlaşmanın tamamlanması için kritik bir dönemeç olarak görülüyor.Öte yandan, Gazze’de İsrail’in düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetmeye devam ediyor. İsrail iç siyasetinde ise sağcı partiler, Hamas yok edilmeden yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/beyaz-saray-gazzede-ateskes-anlasmasi-bu-hafta-olabilir-1092637095.html
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katar, joe biden, ortadoğu, haberler, donald trump, gazze, israil, hamas, katar dışişleri bakanlığı
katar, joe biden, ortadoğu, haberler, donald trump, gazze, israil, hamas, katar dışişleri bakanlığı

Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de barışın sağlanması için yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindi

14:02 14.01.2025 (güncellendi: 14:35 14.01.2025)
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatibİsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'taki yıkım
İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'taki yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatib
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de barış anlaşmasına yönelik son aşamaya gelindiğini açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerine yönelik bilgi verdi. Bakanlık, "Gazze görüşmelerinde katılımcılar son aşamaya yaklaştı, küçük ayrıntılar üzerinde çalışılıyor" açıklamasında bulundu.
Hamas yetkilileri de müzakerelere yönelik, "Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldı" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail ve Hamas arasında Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik ateşkes ve rehine takası anlaşması için önemli adımlar atıldı. Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde taraflara son taslak metin sunuldu. ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump’ın temsilcileri de sürece doğrudan katıldı.
Anlaşma kapsamında, Hamas’ın elindeki 33 rehinenin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkes sağlanması planlanıyor. Biden, bu anlaşmanın hem İsrail’in güvenliğini sağlayacağını hem de Filistinlilere insani yardımın artırılmasına imkan tanıyacağını belirtti. Hamas ise kalıcı ateşkes ve İsrail’in Gazze’den çekilmesi şartını yineledi.
Trump’ın 20 Ocak’taki göreve başlama tarihi, anlaşmanın tamamlanması için kritik bir dönemeç olarak görülüyor.
Öte yandan, Gazze’de İsrail’in düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetmeye devam ediyor. İsrail iç siyasetinde ise sağcı partiler, Hamas yok edilmeden yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkıyor.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
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