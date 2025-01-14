https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/katar-disisleri-bakanligi-gazzede-barisin-saglanmasi-icin-yurutulen-muzakerelerde-son-asamaya-1092660897.html

Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de barışın sağlanması için yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindi

Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de barışın sağlanması için yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindi

Sputnik Türkiye

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de barış anlaşmasına yönelik son aşamaya gelindiğini açıkladı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T14:02+0300

2025-01-14T14:02+0300

2025-01-14T14:35+0300

israil- filistin çatışması

katar

joe biden

ortadoğu

haberler

donald trump

gazze

israil

hamas

katar dışişleri bakanlığı

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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerine yönelik bilgi verdi. Bakanlık, "Gazze görüşmelerinde katılımcılar son aşamaya yaklaştı, küçük ayrıntılar üzerinde çalışılıyor" açıklamasında bulundu. Hamas yetkilileri de müzakerelere yönelik, "Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldı" diye konuştu. Ne olmuştu?İsrail ve Hamas arasında Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik ateşkes ve rehine takası anlaşması için önemli adımlar atıldı. Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde taraflara son taslak metin sunuldu. ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump’ın temsilcileri de sürece doğrudan katıldı.Anlaşma kapsamında, Hamas’ın elindeki 33 rehinenin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkes sağlanması planlanıyor. Biden, bu anlaşmanın hem İsrail’in güvenliğini sağlayacağını hem de Filistinlilere insani yardımın artırılmasına imkan tanıyacağını belirtti. Hamas ise kalıcı ateşkes ve İsrail’in Gazze’den çekilmesi şartını yineledi.Trump’ın 20 Ocak’taki göreve başlama tarihi, anlaşmanın tamamlanması için kritik bir dönemeç olarak görülüyor.Öte yandan, Gazze’de İsrail’in düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetmeye devam ediyor. İsrail iç siyasetinde ise sağcı partiler, Hamas yok edilmeden yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/beyaz-saray-gazzede-ateskes-anlasmasi-bu-hafta-olabilir-1092637095.html

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katar, joe biden, ortadoğu, haberler, donald trump, gazze, israil, hamas, katar dışişleri bakanlığı