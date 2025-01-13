https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/beyaz-saray-gazzede-ateskes-anlasmasi-bu-hafta-olabilir-1092637095.html
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması bu hafta olabilir
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması bu hafta olabilir
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkes olasılığı hakkında konuştu. Sullivan, Ortadoğu'da İsrail'e verdikleri güçlü destek verdiklerini... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T21:32+0300
2025-01-13T21:32+0300
2025-01-13T22:48+0300
israil- filistin çatışması
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gazze
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israil
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
ateşkes
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili konuşan Sullivan, Ortadoğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ifade ederek, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.'Anlaşmanın sonucunu önümüzdeki saatler ve günler gösterecek'Sullivan, "Taraflar bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın bir noktadalar. Anlaşmanın sonuçlanmasına geçip geçemeyeceğimizi önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum" dedi.Ateşkes hakkında sonlara gelindiğini ancak tamamlanmadan hiçbir anlaşmanın bitmiş sayılmayacağını belirten Sullivan, "Eğer (Biden yönetiminin) kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve bugün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü dile getiren Sullivan, Biden'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes anlaşması için diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/mit-baskani-kalin-hamas-ile-gazzede-ateskes-muzakerelerini-gorustu-1092636793.html
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abd, jake sullivan, gazze, iran, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, gazze şeridi, beyaz saray
abd, jake sullivan, gazze, iran, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, gazze şeridi, beyaz saray
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması bu hafta olabilir
21:32 13.01.2025 (güncellendi: 22:48 13.01.2025)
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkes olasılığı hakkında konuştu. Sullivan, Ortadoğu'da İsrail'e verdikleri güçlü destek verdiklerini ifade ettiği konuşmasında, ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili konuşan Sullivan, Ortadoğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ifade ederek, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.
'Anlaşmanın sonucunu önümüzdeki saatler ve günler gösterecek'
Sullivan, "Taraflar bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın bir noktadalar. Anlaşmanın sonuçlanmasına geçip geçemeyeceğimizi önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum" dedi.
Ateşkes hakkında sonlara gelindiğini ancak tamamlanmadan hiçbir anlaşmanın bitmiş sayılmayacağını belirten Sullivan, "Eğer (Biden yönetiminin) kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve bugün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü dile getiren Sullivan, Biden'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes anlaşması için diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu vurguladı.