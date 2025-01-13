https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/beyaz-saray-gazzede-ateskes-anlasmasi-bu-hafta-olabilir-1092637095.html

Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması bu hafta olabilir

Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması bu hafta olabilir

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkes olasılığı hakkında konuştu. Sullivan, Ortadoğu'da İsrail'e verdikleri güçlü destek verdiklerini... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T21:32+0300

2025-01-13T21:32+0300

2025-01-13T22:48+0300

israil- filistin çatışması

abd

jake sullivan

gazze

iran

israil

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092636938_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_d60ca22d66618d884da2a52e90ac961e.jpg

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili konuşan Sullivan, Ortadoğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ifade ederek, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.'Anlaşmanın sonucunu önümüzdeki saatler ve günler gösterecek'Sullivan, "Taraflar bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın bir noktadalar. Anlaşmanın sonuçlanmasına geçip geçemeyeceğimizi önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum" dedi.Ateşkes hakkında sonlara gelindiğini ancak tamamlanmadan hiçbir anlaşmanın bitmiş sayılmayacağını belirten Sullivan, "Eğer (Biden yönetiminin) kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve bugün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü dile getiren Sullivan, Biden'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes anlaşması için diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/mit-baskani-kalin-hamas-ile-gazzede-ateskes-muzakerelerini-gorustu-1092636793.html

gazze

iran

israil

filistin

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, jake sullivan, gazze, iran, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, gazze şeridi, beyaz saray