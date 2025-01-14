https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/isvicre-merkezli-bankadan-altin-tahmini-2025te-rekor-kiracak-1092669722.html
İsviçre merkezli bankadan altın tahmini: 2025'te rekor kıracak
İsviçre merkezli bankadan altın tahmini: 2025'te rekor kıracak
Sputnik Türkiye
Bankacılık sektörünün önde gelenlerinden UBS, altın için yeni bir tahminde bulundu ve altın fiyatlarının bu yıl yeni rekorlara imza atacağını tahmin etti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T17:27+0300
2025-01-14T17:27+0300
2025-01-14T17:27+0300
ekonomi
isviçre
ubs bankası
külçe altın
altın
ons altın
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İsviçre merkezli UBS, altın için 2025 tahminlerini yeniledi. Banka analistlerine göre ticari belirsizlikler ve jeopolotik riskler altın fiyatlarını yeni rekor seviyelere taşıyacak. Yukarı yönlü seyir sürüyorAltın fiyatları 2024 yılını yüzde 27 oranında bir artışla tamamladıktan sonra bu yıla da yukarı yönlü bir seyirle başladı ve şu sıralarda 2670 dolar civarından işlem görüyor. UBS'e göre daha güçlü bir dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri bu yılın ilk yarısında altına karşı rüzgarlar olsa da, bu, güvenilir bir liman olarak külçe altına olan taleple fazlasıyla telafi edilecek ve yıl sonuna kadar fiyatları 2.850 dolara çıkaracak. UBS analistleri Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo imzalı raporda, "Altının çeşitlendirici olarak geçmiş yıllarda sergilediği performansının 2025'te yatırımcılar için daha da önemli olmasını bekliyoruz. Başka bir deyişle, 2025'te aynı eğilim daha fazla etkili olabilir." dedi.UBS gümüş öngörüsünü de açıkladıUBS ayrıca gümüşün bu yıl yükseleceğini öngörüyor ve kısmen daha güçlü üretim talebinin etkisiyle yıl sonuna kadar ons başına 38 dolarlık bir fiyat öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rekor-seviyenin-hemen-altindaki-gram-altin-icin-yeni-tahmin-3-gun-icerisinde-zirvede-tutunabilirse-1092605490.html
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isviçre, ubs bankası, külçe altın, altın, ons altın
isviçre, ubs bankası, külçe altın, altın, ons altın
İsviçre merkezli bankadan altın tahmini: 2025'te rekor kıracak
Bankacılık sektörünün önde gelenlerinden UBS, altın için yeni bir tahminde bulundu ve altın fiyatlarının bu yıl yeni rekorlara imza atacağını tahmin etti.
İsviçre merkezli UBS, altın için 2025 tahminlerini yeniledi. Banka analistlerine göre ticari belirsizlikler ve jeopolotik riskler altın fiyatlarını yeni rekor seviyelere taşıyacak.
Yukarı yönlü seyir sürüyor
Altın fiyatları 2024 yılını yüzde 27 oranında bir artışla tamamladıktan sonra bu yıla da yukarı yönlü bir seyirle başladı ve şu sıralarda 2670 dolar civarından işlem görüyor.
UBS'e göre daha güçlü bir dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri bu yılın ilk yarısında altına karşı rüzgarlar olsa da, bu, güvenilir bir liman olarak külçe altına olan taleple fazlasıyla telafi edilecek ve yıl sonuna kadar fiyatları 2.850 dolara çıkaracak. UBS analistleri Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo imzalı raporda, "Altının çeşitlendirici olarak geçmiş yıllarda sergilediği performansının 2025'te yatırımcılar için daha da önemli olmasını bekliyoruz. Başka bir deyişle, 2025'te aynı eğilim daha fazla etkili olabilir." dedi.
UBS gümüş öngörüsünü de açıkladı
UBS ayrıca gümüşün bu yıl yükseleceğini öngörüyor ve kısmen daha güçlü üretim talebinin etkisiyle yıl sonuna kadar ons başına 38 dolarlık bir fiyat öngörüyor.