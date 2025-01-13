https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rekor-seviyenin-hemen-altindaki-gram-altin-icin-yeni-tahmin-3-gun-icerisinde-zirvede-tutunabilirse-1092605490.html

Rekor seviyenin hemen altındaki gram altın için yeni tahmin: '3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak'

Rekor seviyenin hemen altındaki gram altın için yeni tahmin: '3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak'

Sputnik Türkiye

Gram altın fiyatı tarihi rekora yaklaştı. Ekonomist Hikmet Baydar gram altın için rakam vererek, “3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak”... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T09:31+0300

2025-01-13T09:31+0300

2025-01-13T09:31+0300

ekonomi

altın

gram altın

yarım gram altın

çeyrek altın

ons altın

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Borsanın yanı sıra altın fiyatları da hareketli bir seyir izliyor. Özellikle gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmeye yaklaştı. Cuma günü gram altın 3 bin 74 lira seviyesini aştı. Tüm zamanların zirvesi ise 3 bin 76 lira seviyesindeydi. Yani altında rekora ramak kaldı.Gram altın için 3 gün hedefiMilliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Bayda gram altın için rakam vererek “3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak” dedi.'Altına yönelim bir kez daha arttı'Gram altın ne kadar? Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başladı.Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 648 dolardan fiyatlandı.Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 3 bin 61 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 4 bin 975 liradan işlem gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gram-altin-rekor-seviyesine-yaklasti-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1092533691.html

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