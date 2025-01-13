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Rekor seviyenin hemen altındaki gram altın için yeni tahmin: '3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak'
Rekor seviyenin hemen altındaki gram altın için yeni tahmin: '3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak'
Sputnik Türkiye
Gram altın fiyatı tarihi rekora yaklaştı. Ekonomist Hikmet Baydar gram altın için rakam vererek, “3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak”... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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Borsanın yanı sıra altın fiyatları da hareketli bir seyir izliyor. Özellikle gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmeye yaklaştı. Cuma günü gram altın 3 bin 74 lira seviyesini aştı. Tüm zamanların zirvesi ise 3 bin 76 lira seviyesindeydi. Yani altında rekora ramak kaldı.Gram altın için 3 gün hedefiMilliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Bayda gram altın için rakam vererek “3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak” dedi.'Altına yönelim bir kez daha arttı'Gram altın ne kadar? Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başladı.Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 648 dolardan fiyatlandı.Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 3 bin 61 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 4 bin 975 liradan işlem gördü.
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gram altın, altın fiyatları, ons altın, gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar

Rekor seviyenin hemen altındaki gram altın için yeni tahmin: '3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak'

09:31 13.01.2025
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA
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Gram altın fiyatı tarihi rekora yaklaştı. Ekonomist Hikmet Baydar gram altın için rakam vererek, “3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak” ifadelerini kullandı. Peki altın fiyatlarında son durum ne?
Borsanın yanı sıra altın fiyatları da hareketli bir seyir izliyor. Özellikle gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmeye yaklaştı. Cuma günü gram altın 3 bin 74 lira seviyesini aştı. Tüm zamanların zirvesi ise 3 bin 76 lira seviyesindeydi. Yani altında rekora ramak kaldı.

Gram altın için 3 gün hedefi

Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Bayda gram altın için rakam vererek “3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak” dedi.

'Altına yönelim bir kez daha arttı'

Ons altın fiyatı 2614 dolardan 2690 dolar seviyesine kadar hızla yükseldi. Bu durum daha önce özellikle altını çizdiğimiz gram altının ons altın ile paralel hareket edebileceği düşüncemizi de teyit ederek hızla yükseldi. Yurt dışında Trump'ın 20 Ocak’ta yönetimi ele alması ve gümrük duvarlarını uygulama adımını atacak olması ister istemez gerginlikleri de artırmaktadır. Son zamanlarda Çin Merkez Bankası’nın altın stokunu artırması da dikkat çekicidir. Bu gelişmeler altının güvenli liman olduğunu tekrar hatırlatması, altına yönelimi artırmıştır. Kısa dönemli kar realizasyonları gelse de ons altının 2660 dolar seviyelerini destek yaparak 2717 dolar direncini tekrar test etme ihtimali oldukça fazladır. Bu durum gram altında 3076 TL olan rekor seviyenin üzerini de test etme ihtimalini artırmaktadır.

Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başladı.

Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 648 dolardan fiyatlandı.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 3 bin 61 lira seviyesinde el değiştirdi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın da 4 bin 975 liradan işlem gördü.
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
EKONOMİ
Gram altın rekor seviyesine yaklaştı: Altın fiyatlarında son durum ne?
10 Ocak, 13:20
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