https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/istanbulda-saganak-sariyerde-istinat-duvari-yikildi-1092656501.html
İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı
İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de yağış nedeniyle istinat duvarının üzerine yıkıldığı park halindeki otomobilde hasar oluştu. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:50+0300
2025-01-14T12:50+0300
2025-01-14T13:00+0300
türkiye
istanbul
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
istinat duvarı
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Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.Otomobil hasar gördüİhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı.Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/meteoroloji-ve-akomdan-istanbul-icin-alarm-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092557774.html
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istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, istinat duvarı
istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, istinat duvarı
İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı
12:50 14.01.2025 (güncellendi: 13:00 14.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sarıyer'de yağış nedeniyle istinat duvarının üzerine yıkıldığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı.
Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.