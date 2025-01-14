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Lavrov: Trump, NATO'nun Rusya'ya yalan söylediğini kabul eden ilk Batılı lider
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İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı
İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de yağış nedeniyle istinat duvarının üzerine yıkıldığı park halindeki otomobilde hasar oluştu. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.Otomobil hasar gördüİhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı.Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/meteoroloji-ve-akomdan-istanbul-icin-alarm-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092557774.html
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istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, istinat duvarı
istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, istinat duvarı

İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı

12:50 14.01.2025 (güncellendi: 13:00 14.01.2025)
© Mustafa Mert Karacaİstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı
İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Mustafa Mert Karaca
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Ayrıntılar geliyor
Sarıyer'de yağış nedeniyle istinat duvarının üzerine yıkıldığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Otomobil hasar gördü

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı.
Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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