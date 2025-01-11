https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/meteoroloji-ve-akomdan-istanbul-icin-alarm-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092557774.html

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için alarm: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için alarm: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji ve AKOM'dan gelen son açıklamalara göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Trakya ve İstanbul'un bazı yüksek... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T07:20+0300

2025-01-11T07:20+0300

2025-01-11T07:39+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve çevresinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'da pazar günü kuvvetli sağanak etkili olacak. Yağışların, pazartesi ve çarşamba günleri hafif şekilde devam etmesi öngörülüyor.Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.AKOM'dan İstanbul için uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, hafta sonundan itibaren kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Cumartesi günü hava sıcaklığının 16 derece civarında olması beklenirken, akşam saatlerinde 12 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.İstanbul'a kar yağacak mı?Pazar günü kuvvetli yağmur beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya'dan başlayarak kar yağışının etkili olabileceğini belirtti. Şen, "Pazar, pazartesi Trakya’ya kar yağışı geliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve hatta İstanbul'un batı ilçelerinde kar gözükebilir. Çatalca, Silivri’nin yükseklerinde de pazar gecesi kar yağışı gözükebilir. İstanbul'un şehir merkezinde yok ama Kartal, Aydos tepesinde veya Çamlıca'nın tepelerinde karla karışık yağmur yapabilir" dedi.İstanbul için kar yağışı tarihiMeteoroloji uzmanı Güven Özdemir ise "İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz, hafta sonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır" diye konuştu.Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji tahminlerine göre, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 3 ile 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek, Marmara'da zamanla kuzey yönlerden etkili olacak.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 12°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -9°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 2°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

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