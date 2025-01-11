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Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için alarm: Sağanak ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için alarm: Sağanak ve kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji ve AKOM'dan gelen son açıklamalara göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Trakya ve İstanbul'un bazı yüksek... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T07:20+0300
2025-01-11T07:39+0300
türkiye
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve çevresinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'da pazar günü kuvvetli sağanak etkili olacak. Yağışların, pazartesi ve çarşamba günleri hafif şekilde devam etmesi öngörülüyor.Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.AKOM'dan İstanbul için uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, hafta sonundan itibaren kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Cumartesi günü hava sıcaklığının 16 derece civarında olması beklenirken, akşam saatlerinde 12 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.İstanbul'a kar yağacak mı?Pazar günü kuvvetli yağmur beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya'dan başlayarak kar yağışının etkili olabileceğini belirtti. Şen, "Pazar, pazartesi Trakya’ya kar yağışı geliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve hatta İstanbul'un batı ilçelerinde kar gözükebilir. Çatalca, Silivri’nin yükseklerinde de pazar gecesi kar yağışı gözükebilir. İstanbul'un şehir merkezinde yok ama Kartal, Aydos tepesinde veya Çamlıca'nın tepelerinde karla karışık yağmur yapabilir" dedi.İstanbul için kar yağışı tarihiMeteoroloji uzmanı Güven Özdemir ise "İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz, hafta sonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır" diye konuştu.Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji tahminlerine göre, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 3 ile 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek, Marmara'da zamanla kuzey yönlerden etkili olacak.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 12°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -9°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 2°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
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Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için alarm: Sağanak ve kar yağışı geliyor

07:20 11.01.2025 (güncellendi: 07:39 11.01.2025)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA
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Meteoroloji ve AKOM'dan gelen son açıklamalara göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Trakya ve İstanbul'un bazı yüksek bölgelerinde kar yağışı beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve çevresinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'da pazar günü kuvvetli sağanak etkili olacak. Yağışların, pazartesi ve çarşamba günleri hafif şekilde devam etmesi öngörülüyor.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM'dan İstanbul için uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, hafta sonundan itibaren kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Cumartesi günü hava sıcaklığının 16 derece civarında olması beklenirken, akşam saatlerinde 12 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Pazar günü kuvvetli yağmur beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya'dan başlayarak kar yağışının etkili olabileceğini belirtti. Şen, "Pazar, pazartesi Trakya’ya kar yağışı geliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve hatta İstanbul'un batı ilçelerinde kar gözükebilir. Çatalca, Silivri’nin yükseklerinde de pazar gecesi kar yağışı gözükebilir. İstanbul'un şehir merkezinde yok ama Kartal, Aydos tepesinde veya Çamlıca'nın tepelerinde karla karışık yağmur yapabilir" dedi.

İstanbul için kar yağışı tarihi

Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir ise "İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz, hafta sonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır" diye konuştu.

Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji tahminlerine göre, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 3 ile 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek, Marmara'da zamanla kuzey yönlerden etkili olacak.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu
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