İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

"İllegal üretim ve haksız kazanca karşı 3 bin 747 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2024 yılında bir önceki yıla göre kaçak ve sahte alkolle mücadelemizde denetimlerimiz arttı. Ele geçirilen alkol miktarı 2 buçuk katını geçti. Denetimlerimiz sonucunda kaçak ve sahte içki satan işletmelerin ruhsatlarının iptali için talimat verildi. Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi. 48'i hayatını kaybetti. Bu sebeple 63 işletmeye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak, 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışını engellemek için alkol satılan, tütün ve mamulleri satılan yerlere kamera sistemi takma zorunluluğu getirdik. Amacımız, kanunu uygulamak., Yani, 18 yaş altındakilere alkol, sigara satışını ve saat 22'den sonra alkol satışını engellemek. "