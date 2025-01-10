https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulda-sahte-alkolden-olenlerin-sayisi-48e-yukseldi-1092528924.html
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:01+0300
2025-01-10T11:01+0300
2025-01-10T11:47+0300
türkiye
istanbul
sahte alkol
istanbul valiliği
davut gül
kaçak içki
ölüm
ölüm nedeni
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İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılına dair emniyet müdürlüğü verilerini paylaştı. 2024 yılında sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiğini söyleyen Vali Gül, "Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi. 48'i hayatını kaybetti" dedi. İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı Vali Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda 2024 yılına ilişkin emniyet verileri açıklandı Kaçakçılıkla ilgili verileri paylaşan Vali Gül şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ulke-genelinde-operasyon-bir-haftada-50-bin-litreden-fazla-sahte-alkol-ele-gecirildi--1092480485.html
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istanbul, sahte alkol, istanbul valiliği, davut gül, kaçak içki, ölüm, ölüm nedeni
istanbul, sahte alkol, istanbul valiliği, davut gül, kaçak içki, ölüm, ölüm nedeni
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
11:01 10.01.2025 (güncellendi: 11:47 10.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılına dair emniyet müdürlüğü verilerini paylaştı. 2024 yılında sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiğini söyleyen Vali Gül, "Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi. 48'i hayatını kaybetti" dedi.
İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı Vali Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda 2024 yılına ilişkin emniyet verileri açıklandı
Kaçakçılıkla ilgili verileri paylaşan Vali Gül şu bilgileri paylaştı:
"İllegal üretim ve haksız kazanca karşı 3 bin 747 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2024 yılında bir önceki yıla göre kaçak ve sahte alkolle mücadelemizde denetimlerimiz arttı. Ele geçirilen alkol miktarı 2 buçuk katını geçti. Denetimlerimiz sonucunda kaçak ve sahte içki satan işletmelerin ruhsatlarının iptali için talimat verildi. Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi. 48'i hayatını kaybetti. Bu sebeple 63 işletmeye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak, 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışını engellemek için alkol satılan, tütün ve mamulleri satılan yerlere kamera sistemi takma zorunluluğu getirdik. Amacımız, kanunu uygulamak., Yani, 18 yaş altındakilere alkol, sigara satışını ve saat 22'den sonra alkol satışını engellemek. "