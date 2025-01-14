https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/istanbul-barosu-baskani-kaboglu-ve-yonetimi-hakkinda-dava-acildi-gorevlerine-son-verilmesi-talep-1092673140.html

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetimi hakkında davaname hazırlandı: Görevlerine son verilmesi talep edildi

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetimi hakkında davaname hazırlandı: Görevlerine son verilmesi talep edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T18:26+0300

2025-01-14T18:26+0300

2025-01-14T19:13+0300

türkiye

ibrahim kaboğlu

istanbul barosu

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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Baro Başkanı Kaboğlu'yla birlikte yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlandı.Davanamede, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun amacı dışında faaliyet gösterdiğine vurgu yapıldı. Savcılık, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti.Ayrıca terör örgütü propagandası yapmak suçundan da Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni istendi. Baro başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbul-barosu-baskanina-teror-orgutu-propagandasi-sorusturmasi-ifade-vermek-uzere-savciliga-gitti-1092426191.html

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