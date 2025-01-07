https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbul-barosu-baskanina-teror-orgutu-propagandasi-sorusturmasi-ifade-vermek-uzere-savciliga-gitti-1092426191.html
İstanbul Barosu Başkanına terör örgütü propagandası soruşturması: İfade vermek üzere savcılığa gitti
İstanbul Barosu Başkanına terör örgütü propagandası soruşturması: İfade vermek üzere savcılığa gitti
Sputnik Türkiye
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T15:02+0300
2025-01-07T15:02+0300
2025-01-07T15:02+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Savcılıkta ifade verdiBu kapsamda Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kaboğlu ve beraberindekiler, ifade işlemleri için savcılık katına çıktı.Bu arada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları, Kaboğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerine destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.Adliyenin önünde basın açıklaması yapan Sağkan, İstanbul Barosunun 147 yıldır hukukun ve adaletin sesi olduğunu belirterek, söz konusu soruşturmanın hukuku ve ifade hürriyetini kısıtlayıcı şekilde yapıldığını savundu.Soruşturma sürecinin ilk andan itibaren Anayasa'ya ve mevzuata aykırı yürütüldüğünü ileri süren Sağkan, "Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden, henüz Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan soruşturma başlatıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul Barosu ve Yönetim Kurulu kamuoyunun önüne atılmak istendi." ifadelerini kullandı.Sağkan, Adalet Bakanlığının iç genelgesindeki beyan isteme prosedürünün işletilmeden Bakanlık tarafından soruşturma izni verildiğini öğrendiklerini anlatarak, savcılığa ifade vermek için gelmediklerini, savcılara avukatlar hakkındaki özel soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini aktaracaklarını ve eksiklikleri ortaya koyacaklarını anlattı.
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baro, ibrahim kaboğlu, istanbul, pkk, istanbul barosu, anayasa, haberler
baro, ibrahim kaboğlu, istanbul, pkk, istanbul barosu, anayasa, haberler
İstanbul Barosu Başkanına terör örgütü propagandası soruşturması: İfade vermek üzere savcılığa gitti
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kaboğlu ve beraberindekiler, ifade işlemleri için savcılık katına çıktı.
Bu arada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları, Kaboğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerine destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.
Adliyenin önünde basın açıklaması yapan Sağkan, İstanbul Barosunun 147 yıldır hukukun ve adaletin sesi olduğunu belirterek, söz konusu soruşturmanın hukuku ve ifade hürriyetini kısıtlayıcı şekilde yapıldığını savundu.
Soruşturma sürecinin ilk andan itibaren Anayasa'ya ve mevzuata aykırı yürütüldüğünü ileri süren Sağkan, "Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden, henüz Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan soruşturma başlatıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul Barosu ve Yönetim Kurulu kamuoyunun önüne atılmak istendi." ifadelerini kullandı.
Sağkan, Adalet Bakanlığının iç genelgesindeki beyan isteme prosedürünün işletilmeden Bakanlık tarafından soruşturma izni verildiğini öğrendiklerini anlatarak, savcılığa ifade vermek için gelmediklerini, savcılara avukatlar hakkındaki özel soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini aktaracaklarını ve eksiklikleri ortaya koyacaklarını anlattı.