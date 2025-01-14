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İspanya Başbakanı: Orta Doğu'daki politikalarımız kapsamında Türkiye ile ilişkileri geliştirmeliyiz
İspanya Başbakanı: Orta Doğu'daki politikalarımız kapsamında Türkiye ile ilişkileri geliştirmeliyiz
Sputnik Türkiye
Pedro Sanchez, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, Avrupa’nın aşırı sağ ve bölücü güçlere karşı birlik içinde hareket etmesinin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’de düzenlenen 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki barış ve istikrar için Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Sanchez, İspanya’nın Orta Doğu ve Ukrayna’da uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temelinde hareket ettiğini belirterek, “Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz.” dedi. Ayrıca, Avrupa’yı zayıflatmaya çalışan aşırı sağ ve gerici güçlere karşı Avrupa Birliği’nin dış politikasının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.ABD ve Çin ile dengeli ve çok taraflı ilişkileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Sanchez, güvenlik ve savunma sanayisini geliştireceklerini ancak yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceklerini söyledi.
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avrupa birliği, madrid, ukrayna, pedro sanchez, ispanya başbakanı pedro sanchez, türkiye, ortadoğu

İspanya Başbakanı: Orta Doğu'daki politikalarımız kapsamında Türkiye ile ilişkileri geliştirmeliyiz

16:46 14.01.2025
© AFP 2023 / THAIER AL-SUDANIİspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AFP 2023 / THAIER AL-SUDANI
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Pedro Sanchez, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, Avrupa’nın aşırı sağ ve bölücü güçlere karşı birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’de düzenlenen 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki barış ve istikrar için Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Sanchez, İspanya’nın Orta Doğu ve Ukrayna’da uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temelinde hareket ettiğini belirterek, “Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz.” dedi. Ayrıca, Avrupa’yı zayıflatmaya çalışan aşırı sağ ve gerici güçlere karşı Avrupa Birliği’nin dış politikasının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
ABD ve Çin ile dengeli ve çok taraflı ilişkileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Sanchez, güvenlik ve savunma sanayisini geliştireceklerini ancak yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceklerini söyledi.
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