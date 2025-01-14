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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fransiz-diplomatlari-ulkeden-kovan-burkina-faso-cumhurbaskani-traore-macron-afrikalilari-insan-1092666823.html
Fransız diplomatları ülkeden kovan Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore: Macron Afrikalıları insan olarak görmüyor
Fransız diplomatları ülkeden kovan Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore: Macron Afrikalıları insan olarak görmüyor
Sputnik Türkiye
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Emmanuel Macron’un Afrikalı liderlere yönelik sözlerini 'aşağılayıcı' olarak nitelendirerek, Fransa’nın sömürgeci... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T16:10+0300
2025-01-14T16:10+0300
dünya
afrika
senegal
fransa
burkina faso
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Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrikalı liderlere yönelik ifadelerini sert bir dille eleştirdi. Yeni yıl konuşmasında değerlendirmelerde bulunan Traore, Macron’un 'Afrikalı liderlerin Fransa’ya teşekkür etmeyi unuttukları' yönündeki sözlerini 'aşağılayıcı' olarak nitelendirdi.Traore, “Macron tüm Afrikalıları aşağıladı. Bu beyefendi Afrika’yı ve Afrikalıları böyle görüyor. Onun gözünde biz insan değiliz.” ifadelerini kullandı. Macron’un Afrikalı liderlere yönelik “nankör” imasına da sert tepki gösteren Traore, “Eğer bu sömürgeci güçlerden uzaklaşmak istiyorsak, mevcut anlaşmaları iptal etmeliyiz. Nankör biri varsa o da kendisidir. Fransa bugün atalarımız sayesinde var. Bize dua etmeliler.” dedi.Tepki çekmiştiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ocak’ta Paris’te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nda, Fransız askerlerinin Afrika’dan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Fransa’nın Afrika’dan tamamen çekilmediğini, sadece askeri varlığını yeniden düzenlediğini belirten Macron, bölgedeki askeri darbeler sonrası bazı ülkelerden ayrılma kararı aldıklarını ifade etti.Macron, 2013’ten bu yana Afrika’da terörle mücadele kapsamında önemli çabalar sarf ettiklerini vurgulayarak, “Afrikalı liderler bize bu konuda teşekkür etmeyi unuttu. Fransız ordusu bu bölgede olmasaydı bugün hiçbiri egemen bir devlet olamazdı.” demişti. Senegal ve Çad’dan da tepkiler yağmıştıMacron’un açıklamaları yalnızca Burkina Faso’da değil, diğer Afrika ülkelerinde de tepkiyle karşılandı. Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, X hesabından yaptığı açıklamada, Senegal’deki Fransız askeri üssünün kapatılmasının tamamen kendi iradeleriyle alındığını belirtti. Sonko, “Senegal için bu iddia tamamen yanlış. Bu konuda hiçbir müzakere yapılmadı. Senegal, özgür ve bağımsız bir ülke olarak kararını kendisi verdi.” dedi.Macron’un “Fransa olmasa Afrika ülkeleri bağımsız olamazdı” sözlerine de değinen Sonko, Fransa’nın Afrika’da güvenlik ve egemenlik sağlama konusunda meşruiyetinin olmadığını ifade etti.Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah da Macron’u eleştirerek, “Fransız liderler, Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmeli.” dedi. Koulamallah, Çad’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’nın kurtuluşunda kritik bir rol oynadığını hatırlatarak, Afrika halklarının bu fedakarlıklarının hiçbir zaman yeterince takdir edilmediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html
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afrika, senegal, fransa, burkina faso, emmanuel macron, sömürge, sömürgecilik
afrika, senegal, fransa, burkina faso, emmanuel macron, sömürge, sömürgecilik

Fransız diplomatları ülkeden kovan Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore: Macron Afrikalıları insan olarak görmüyor

16:10 14.01.2025
© AFP 2023 / -Burkina Faso cunta lideri İbrahim Traore
Burkina Faso cunta lideri İbrahim Traore - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AFP 2023 / -
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Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Emmanuel Macron’un Afrikalı liderlere yönelik sözlerini 'aşağılayıcı' olarak nitelendirerek, Fransa’nın sömürgeci tutumuna sert tepki gösterdi.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrikalı liderlere yönelik ifadelerini sert bir dille eleştirdi. Yeni yıl konuşmasında değerlendirmelerde bulunan Traore, Macron’un 'Afrikalı liderlerin Fransa’ya teşekkür etmeyi unuttukları' yönündeki sözlerini 'aşağılayıcı' olarak nitelendirdi.
Traore, “Macron tüm Afrikalıları aşağıladı. Bu beyefendi Afrika’yı ve Afrikalıları böyle görüyor. Onun gözünde biz insan değiliz.” ifadelerini kullandı. Macron’un Afrikalı liderlere yönelik “nankör” imasına da sert tepki gösteren Traore, “Eğer bu sömürgeci güçlerden uzaklaşmak istiyorsak, mevcut anlaşmaları iptal etmeliyiz. Nankör biri varsa o da kendisidir. Fransa bugün atalarımız sayesinde var. Bize dua etmeliler.” dedi.

Tepki çekmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ocak’ta Paris’te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nda, Fransız askerlerinin Afrika’dan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Fransa’nın Afrika’dan tamamen çekilmediğini, sadece askeri varlığını yeniden düzenlediğini belirten Macron, bölgedeki askeri darbeler sonrası bazı ülkelerden ayrılma kararı aldıklarını ifade etti.
Macron, 2013’ten bu yana Afrika’da terörle mücadele kapsamında önemli çabalar sarf ettiklerini vurgulayarak, “Afrikalı liderler bize bu konuda teşekkür etmeyi unuttu. Fransız ordusu bu bölgede olmasaydı bugün hiçbiri egemen bir devlet olamazdı.” demişti.

Senegal ve Çad’dan da tepkiler yağmıştı

Macron’un açıklamaları yalnızca Burkina Faso’da değil, diğer Afrika ülkelerinde de tepkiyle karşılandı. Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, X hesabından yaptığı açıklamada, Senegal’deki Fransız askeri üssünün kapatılmasının tamamen kendi iradeleriyle alındığını belirtti. Sonko, “Senegal için bu iddia tamamen yanlış. Bu konuda hiçbir müzakere yapılmadı. Senegal, özgür ve bağımsız bir ülke olarak kararını kendisi verdi.” dedi.
Macron’un “Fransa olmasa Afrika ülkeleri bağımsız olamazdı” sözlerine de değinen Sonko, Fransa’nın Afrika’da güvenlik ve egemenlik sağlama konusunda meşruiyetinin olmadığını ifade etti.
Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah da Macron’u eleştirerek, “Fransız liderler, Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmeli.” dedi. Koulamallah, Çad’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’nın kurtuluşunda kritik bir rol oynadığını hatırlatarak, Afrika halklarının bu fedakarlıklarının hiçbir zaman yeterince takdir edilmediğini vurguladı.
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