https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/oyuncu-zeynep-kocak-yasadigi-zorbaligi-anlatti-cok-cirkinsin-sete-makyajsiz-gelme-1092612494.html

Oyuncu Zeynep Koçak yaşadığı 'zorbalığı' anlattı: 'Çok çirkinsin sete makyajsız gelme'

Oyuncu Zeynep Koçak yaşadığı 'zorbalığı' anlattı: 'Çok çirkinsin sete makyajsız gelme'

Sputnik Türkiye

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Zeynep Koçak, setlerde yaşadığı mobingi ve zorbalıkları... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T11:37+0300

2025-01-13T11:37+0300

2025-01-13T11:37+0300

yaşam

zeynep koçak

ayşe barım

mobing

zorbalık

film sektörü

dizi

oyuncu

id iletişim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084471271_0:369:1081:977_1920x0_80_0_0_d117802411942aec8177a15670a3abfc.jpg

Sinema ve dizi sektöründe bir çok ünlü ismin menejerliğini yapan ID İletişim kurucu ortağı Ayşe Barım, sektörde 'tekelleşme'ye neden olmakla suçlanıyor. Bir çok ünlü isim suçlamalarını sosyal medyadan paylaşarak bu durumdan dolayı 'iş bulamadıklarını' söylerken Çok Güzel Hareketler Programı'yla tanınan oyunca Zeynep Koçak da, setlerde yaşadığı 'zorbalığı' anlattı. Koçak, bir sette kendisine 'çok çirkinsin sete makyajsız gelme' sözlerinin söylendiğini belirtirken, gözyaşlarını tutamadı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla tanınan oyuncu Zeynep Koçak, neden ekranlardan uzak olduğunu anlattı. Koçak yaşadığı 'zorbalıkları' dile getirdiği bir videoyu sosyal medyasından paylaşırken, "Küçük Esnaf'tan sonra yazdığım onlarca işim istisnasız kabul olduğu halde ya sözleşmeden dönmesi ya sözleşmenin iptali ya da çekilmesine rağmen yayınlanmadığı bir 9 sene geçirdim" dedi. Konuşmakta zorlanan Zeynep Koçak ağlamamak için yazdıklarını ekrana bakmadan okumaya çalıştı.Senden nefret ediyorumBaşarılı oyuncu "Oynadığım bir filmin setindeki prodüksiyon amiri, sabah makyajsız gelince diğer oyuncular demoralize oluyor dedi. Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım" dedi ve şunları söyledi: "Aynı setin yönetmeni senden nefret ediyorum seni sevmiyorum dedi. Ben bir buçuk ay bu sete zorbalıklara maruz kalarak oyunculuk yapmaya çalıştım."Zeynep Koçak kendisine 'estetik' suçlamaları yapanlara da seslenerek, "Sizden tek istediğim bu paylaşımın altına 'bu yüzden estetik yapıp duruyor' yazmayın! Ben 23 yaşında bu işe başladığımda nasıl gözüktüğümle alakalı sürekli eleştiri alacağıma dair en ufak bir fikrim yoktu." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/menajer-ayse-barim-olayindan-sonra-unlu-isimlerden-tekellesme-iddialari-ekmek-aslanin-degil-ayse-1092571442.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zeynep koçak oyuncu, zeynep koçak mobing, zeynep koçak sette zorbalık itiraf