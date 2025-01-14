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İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama emri
İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama emri
Sputnik Türkiye
Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı çıkarıldı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T15:01+0300
2025-01-14T15:35+0300
türkiye
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Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş ve karar özellikle Karaman'ın ailesi ve sevenleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Karaman için yakalama kararı çıkarıldı.Sürücü tahliye edilmiş, karar tepki toplamıştıMuğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapılmıştı.Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmişti.İlkan Karaman nasıl öldü?8 Eylül 2024'te Datça ilçesi Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Karaman, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/eski-milli-basketbolcu-ilkan-karaman-alkollu-surucunun-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti--1087788441.html
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İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama emri

15:01 14.01.2025 (güncellendi: 15:35 14.01.2025)
İlkan Karaman
İlkan Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş ve karar özellikle Karaman'ın ailesi ve sevenleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Karaman için yakalama kararı çıkarıldı.

Sürücü tahliye edilmiş, karar tepki toplamıştı

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapılmıştı.
Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmişti.
İlkan Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2024
SPOR
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, kaldırımdayken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti
8 Eylül 2024, 12:37

İlkan Karaman nasıl öldü?

8 Eylül 2024'te Datça ilçesi Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Karaman, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.
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