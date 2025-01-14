https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/husiler-israil-savunma-bakanligi-binasini-vurduklarini-iddia-etti-balistik-fuze-hedefe-ulasti-1092645546.html
Husiler, İsrail Savunma Bakanlığı binasını vurduklarını iddia etti: ‘Balistik füze hedefe ulaştı’
Husiler, İsrail Savunma Bakanlığı binasını vurduklarını iddia etti: ‘Balistik füze hedefe ulaştı’
Sputnik Türkiye
Yemen’deki Husiler, son 12 saatte üçüncü kez İsrail’in başkenti Tel-Aviv’e saldırdı. Son saldırıda Tel-Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı binasının hedef... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T08:16+0300
2025-01-14T08:16+0300
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Husiler, İsrail’in başkenti Tel-Aviv’de İsrail Savunma Bakanlığı binasına hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.Hareketin yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa'da (Tel Aviv) İsrail'in sözde Savunma Bakanlığına karşı Filistin-2 hipersonik balistik füzesini kullanarak bir askeri operasyon gerçekleştirdik. Balistik füze hedefine ulaştı ve önleme sistemleri onu durduramadı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “İşgal altındaki Yafa'ya yönelik 12 saat içinde üçüncü operasyon yapıldı” dendi.Husiler dün akşam saatlerinde de Tel-Aviv’deki birkaç hayati öneme sahip hedefe saldırdıklarını açıklamıştı.İsrail'e yönelik operasyonların Gazze'deki askeri faaliyetlerin sona ermesi ve kuşatmanın kaldırılmasına kadar devam edeceği vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-los-angelesi-eski-haline-getirmek-icin-on-milyarlarca-dolar-gerekecek-1092645304.html
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yemen, husiler, israil, tel aviv, ortadoğu, israil savunma bakanlığı, filistin, gazze
yemen, husiler, israil, tel aviv, ortadoğu, israil savunma bakanlığı, filistin, gazze
Husiler, İsrail Savunma Bakanlığı binasını vurduklarını iddia etti: ‘Balistik füze hedefe ulaştı’
08:16 14.01.2025 (güncellendi: 08:30 14.01.2025)
Yemen’deki Husiler, son 12 saatte üçüncü kez İsrail’in başkenti Tel-Aviv’e saldırdı. Son saldırıda Tel-Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığı belirtildi.
Husiler, İsrail’in başkenti Tel-Aviv’de İsrail Savunma Bakanlığı binasına hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Hareketin yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa'da (Tel Aviv) İsrail'in sözde Savunma Bakanlığına karşı Filistin-2 hipersonik balistik füzesini kullanarak bir askeri operasyon gerçekleştirdik. Balistik füze hedefine ulaştı ve önleme sistemleri onu durduramadı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “İşgal altındaki Yafa'ya yönelik 12 saat içinde üçüncü operasyon yapıldı” dendi.
Husiler dün akşam saatlerinde de Tel-Aviv’deki birkaç hayati öneme sahip hedefe saldırdıklarını açıklamıştı.
İsrail'e yönelik operasyonların Gazze'deki askeri faaliyetlerin sona ermesi ve kuşatmanın kaldırılmasına kadar devam edeceği vurguladı.