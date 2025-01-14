https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/guney-korede-sikiyonetim-ilaniyla-ilgili-sorusturma-icin-ozel-yetkili-savci-tasarisi-kabul-edildi-1092680095.html
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma için 'özel yetkili savcı' tasarısı kabul edildi
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma için 'özel yetkili savcı' tasarısı kabul edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de ilan edilen kısa süreli sıkıyönetimin ardından, Yoon Suk Yeol'un soruşturulması amacıyla 'özel yetkili savcı' görevlendirilmesine karar verildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T22:44+0300
2025-01-14T22:44+0300
2025-01-14T22:44+0300
dünya
güney kore
sıkı yönetim
yoon suk-yeol
özel yetkili savcılık
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Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un soruşturulması için 'özel yetkili bir savcı' görevlendirilmesini öngören yasa tasarısı Parlamento Komitesinden geçti.Ne olmuştu?Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin Kuzey Kore'ye sempati duyduğunu ve bir 'isyan' planladığını iddia ederek 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti. Bunun üzerine parlamento, devlet başkanı bildirisine karşı gelerek birkaç saat içinde sıkıyönetimi kaldırmak için oy kullanmıştı. Yoon, halktan özür dileyerek parlamentonun kararına saygı duyduğunu açıklamıştı.14 Aralık'ta ise Güney Kore parlamentosu, Yoon'un tartışmalı sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması yönünde oy kullanmıştı. Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran 2025'e kadar konuyla ilgili nihai kararını vereceklerini bildirmişti. Yoon,'un karar çıkana kadar görevden uzaklaştırılarak, ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı. Nihai karar verilene kadar geçici bir cumhurbaşkanının görevde kalmasına karar verilmişti.Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesinde görülen hakkındaki azil davasının ilk duruşmasına katılmayacağını duyurmuştu. İlk duruşma, Yoon'un katılmaması nedeniyle 4 dakika sürerek sona ermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/guney-kore-ucak-kazasinda-yeni-gelisme-felaketten-4-dakika-once-kara-kutu-kayit-yapmayi-durdurdu-1092568365.html
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güney kore, sıkı yönetim, yoon suk-yeol, özel yetkili savcılık
güney kore, sıkı yönetim, yoon suk-yeol, özel yetkili savcılık
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma için 'özel yetkili savcı' tasarısı kabul edildi
Güney Kore'de ilan edilen kısa süreli sıkıyönetimin ardından, Yoon Suk Yeol'un soruşturulması amacıyla 'özel yetkili savcı' görevlendirilmesine karar verildi.
Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un soruşturulması için 'özel yetkili bir savcı' görevlendirilmesini öngören yasa tasarısı Parlamento Komitesinden geçti.
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin Kuzey Kore'ye sempati duyduğunu ve bir 'isyan' planladığını iddia ederek 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti. Bunun üzerine parlamento, devlet başkanı bildirisine karşı gelerek birkaç saat içinde sıkıyönetimi kaldırmak için oy kullanmıştı. Yoon, halktan özür dileyerek parlamentonun kararına saygı duyduğunu açıklamıştı.
14 Aralık'ta ise Güney Kore parlamentosu, Yoon'un tartışmalı sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması yönünde oy kullanmıştı. Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran 2025'e kadar konuyla ilgili nihai kararını vereceklerini bildirmişti. Yoon,'un karar çıkana kadar görevden uzaklaştırılarak, ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı. Nihai karar verilene kadar geçici bir cumhurbaşkanının görevde kalmasına karar verilmişti.
Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesinde görülen hakkındaki azil davasının ilk duruşmasına katılmayacağını duyurmuştu. İlk duruşma, Yoon'un katılmaması nedeniyle 4 dakika sürerek sona ermişti.