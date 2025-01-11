https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/guney-kore-ucak-kazasinda-yeni-gelisme-felaketten-4-dakika-once-kara-kutu-kayit-yapmayi-durdurdu-1092568365.html
Güney Kore uçak kazasında yeni gelişme: Felaketten 4 dakika önce kara kutu kayıt yapmayı durdurdu
Güney Kore uçak kazasında yeni gelişme: Felaketten 4 dakika önce kara kutu kayıt yapmayı durdurdu
Sputnik Türkiye
Güney Kore'nin Muan kentinde gerçekleşen Jeju Air uçağı kazasında, kara kutuların çarpışmadan dört dakika önce kayıt yapmayı durdurduğu açıklandı. Kazanın tam... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T12:55+0300
2025-01-11T12:55+0300
2025-01-11T12:58+0300
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jeju adası
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uçak kazaları
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Güney Kore'nin Muan kentinde, 29 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Jeju Air uçak kazasına dair yeni ve çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, uçağın kara kutularının, kaza öncesinde dört dakika boyunca veri kaydını durdurduğu belirlendi.Boeing 737-800 tipi uçak, iniş sırasında pistten çıkarak beton bariyerine çarpmış ve bu şiddetli çarpışma kazanın ölümcül boyutlara ulaşmasına sebep olmuş, uçaktan sadece 2 kişi sağ çıkabilmişti. Kara kutular, uçuş verilerini ve kokpit konuşmalarını kaydederek kazanın sebeplerini araştıran yetkililer için büyük önem taşıyor. Ancak, bu kritik cihazların, kazadan dört dakika önce kayıt yapmayı durdurmuş olması soruşturmanın seyrini zorlaştırıyor.Yetkililer, kara kutuların neden bu kadar erken kayıt yapmayı kesmiş olabileceğini araştırmaya devam ediyor. Soruşturmanın bir parçası olarak, uçak kazasının mekanik bir arıza ya da insan hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz netleşmedi. Bu trajik kaza, Güney Kore'nin en ölümcül hava kazası olarak kaydedildi. Jeju Air ve havacılık yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için uçuş güvenliği önlemlerini yeniden gözden geçireceklerini belirtti. Şu anda, kazanın kesin nedenlerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/guney-koredeki-ucak-kazasinda-karakutudan-ilk-veriler-alindi-1092249547.html
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asya & pasifik, asya, güney kore, jeju adası, uçak kazası, uçak kazaları, kara kutu, boeing 737-800
asya & pasifik, asya, güney kore, jeju adası, uçak kazası, uçak kazaları, kara kutu, boeing 737-800
Güney Kore uçak kazasında yeni gelişme: Felaketten 4 dakika önce kara kutu kayıt yapmayı durdurdu
12:55 11.01.2025 (güncellendi: 12:58 11.01.2025)
Güney Kore'nin Muan kentinde gerçekleşen Jeju Air uçağı kazasında, kara kutuların çarpışmadan dört dakika önce kayıt yapmayı durdurduğu açıklandı. Kazanın tam nedenleri hala araştırılıyor.
Güney Kore'nin Muan kentinde, 29 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Jeju Air uçak kazasına dair yeni ve çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, uçağın kara kutularının, kaza öncesinde dört dakika boyunca veri kaydını durdurduğu belirlendi.
Boeing 737-800 tipi uçak, iniş sırasında pistten çıkarak beton bariyerine çarpmış ve bu şiddetli çarpışma kazanın ölümcül boyutlara ulaşmasına sebep olmuş, uçaktan sadece 2 kişi sağ çıkabilmişti. Kara kutular, uçuş verilerini ve kokpit konuşmalarını kaydederek kazanın sebeplerini araştıran yetkililer için büyük önem taşıyor. Ancak, bu kritik cihazların, kazadan dört dakika önce kayıt yapmayı durdurmuş olması soruşturmanın seyrini zorlaştırıyor.
Yetkililer, kara kutuların neden bu kadar erken kayıt yapmayı kesmiş olabileceğini araştırmaya devam ediyor. Soruşturmanın bir parçası olarak, uçak kazasının mekanik bir arıza ya da insan hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz netleşmedi.
Bu trajik kaza, Güney Kore'nin en ölümcül hava kazası olarak kaydedildi. Jeju Air ve havacılık yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için uçuş güvenliği önlemlerini yeniden gözden geçireceklerini belirtti. Şu anda, kazanın kesin nedenlerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma yürütülüyor.