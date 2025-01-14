https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/guney-kibrista-pakistanli-genc-polis-kursunuyla-oldu-3-kibrisli-turk-hakkinda-tutuklama-emri-1092676162.html
Güney Kıbrıs'ta Pakistanlı genç polis kurşunuyla öldü: 3 Kıbrıslı Türk hakkında tutuklama emri çıkarıldı
Güney Kıbrıs'ta Pakistanlı genç polis kurşunuyla öldü: 3 Kıbrıslı Türk hakkında tutuklama emri çıkarıldı
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Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa yakınlarında Pakistanlı bir gencin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 3 Kıbrıs Türkü ile bir Kamerun vatandaşı... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T20:06+0300
2025-01-14T20:06+0300
2025-01-14T20:06+0300
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Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa yakınlarında yer alan Strovolos bölgesinde Pakistanlı bir gencin cesedi köpeğini gezdiren biri tarafından tesadüfen bulundu. Güney Kıbrıs basını cesedin temizlendikten sonra polis tarafından bölgeye getirilip atıldığını iddia etti. İddialar sonrası polis gencin polis kurşunuyla öldüğünü kabul etse de cesedin başka bir yere neden taşındığı konusunda açıklama yapmadı.Güney Kıbrıs basınına göre 24 yaşındaki Pakistanlı genç Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgeden Güney Kıbrıs yönetimi kontrolündeki Potamya köyüne geçmeye çalışan göçmenler ile polis arasında yaşanan kovalamacada hayatını kaybetti. Gencin polisin silahından çıkan tek kurşunla öldüğü ifade edildi.Pakistanlı gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Güney Kıbrıs basını insan kaçakçılığı konusuna değinerek; olaylarla Kıbrıslı bir Türk'ün ilgili olduğu iddiasında bulundu.Kuzey Kıbrıs basınında yer alan iddialara göreyse Güney Kıbrıs polisi soruşturma kapsamında 3 Kıbrıs Türkü ile bir Kamerunlu için tutuklama emri çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/suriyede-gida-urunleri-karaborsasi-halk-sagligini-ve-ulke-ekonomisini-tehdit-ediyor-1092675635.html
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güney kıbrıs, türk, pakistan, polis
güney kıbrıs, türk, pakistan, polis
Güney Kıbrıs'ta Pakistanlı genç polis kurşunuyla öldü: 3 Kıbrıslı Türk hakkında tutuklama emri çıkarıldı
Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa yakınlarında Pakistanlı bir gencin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 3 Kıbrıs Türkü ile bir Kamerun vatandaşı hakkında tutuklama emri çıkarıldığı iddia edildi.
Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa yakınlarında yer alan Strovolos bölgesinde Pakistanlı bir gencin cesedi köpeğini gezdiren biri tarafından tesadüfen bulundu.
Güney Kıbrıs basını cesedin temizlendikten sonra polis tarafından bölgeye getirilip atıldığını iddia etti. İddialar sonrası polis gencin polis kurşunuyla öldüğünü kabul etse de cesedin başka bir yere neden taşındığı konusunda açıklama yapmadı.
Güney Kıbrıs basınına göre 24 yaşındaki Pakistanlı genç Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgeden Güney Kıbrıs yönetimi kontrolündeki Potamya köyüne geçmeye çalışan göçmenler ile polis arasında yaşanan kovalamacada hayatını kaybetti. Gencin polisin silahından çıkan tek kurşunla öldüğü ifade edildi.
Pakistanlı gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Güney Kıbrıs basını insan kaçakçılığı konusuna değinerek; olaylarla Kıbrıslı bir Türk'ün ilgili olduğu iddiasında bulundu.
Kuzey Kıbrıs basınında yer alan iddialara göreyse Güney Kıbrıs polisi soruşturma kapsamında 3 Kıbrıs Türkü ile bir Kamerunlu için tutuklama emri çıkardı.