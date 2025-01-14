https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/gokhan-ozen-los-angelestan-bildirdi-burada-yangin-panik-yok-1092660106.html
Gökhan Özen Los Angeles’tan bildirdi: 'Burada yangın, panik yok'
Gökhan Özen Los Angeles’tan bildirdi: 'Burada yangın, panik yok'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'ta evinin balkonundan şehri göstererek yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T13:53+0300
2025-01-14T13:53+0300
2025-01-14T13:53+0300
yaşam
gökhan özen
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yangın
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Şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'taki evinden bir paylaşım yaptı ve yangınların abartıldığı kadar olmadığını dile getirdi.'Size göstermek istedim'Gökhan Özen, "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere" ifadelerini kullandı.'Endişelenecek bir şey yok'Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-los-angelesi-eski-haline-getirmek-icin-on-milyarlarca-dolar-gerekecek-1092645304.html
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gökhan özen, gökhan özen los angeles, gökhan özen hollywood
Gökhan Özen Los Angeles’tan bildirdi: 'Burada yangın, panik yok'
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'ta evinin balkonundan şehri göstererek yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'taki evinden bir paylaşım yaptı ve yangınların abartıldığı kadar olmadığını dile getirdi.
Gökhan Özen, "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere" ifadelerini kullandı.
'Endişelenecek bir şey yok'
Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:
"Benim anladığım kadarıyla sosyal medyada dolaşan eski videolara denk geliyor, bu da insanlarda panik yaratıyor. Ancak gördüğünüz gibi şehri baştan başa gösteriyorum; endişelenecek bir şey yok."