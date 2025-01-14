https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/gokhan-ozen-los-angelestan-bildirdi-burada-yangin-panik-yok-1092660106.html

Gökhan Özen Los Angeles’tan bildirdi: 'Burada yangın, panik yok'

Gökhan Özen Los Angeles’tan bildirdi: 'Burada yangın, panik yok'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'ta evinin balkonundan şehri göstererek yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T13:53+0300

2025-01-14T13:53+0300

2025-01-14T13:53+0300

yaşam

gökhan özen

los angeles

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092660334_0:285:1000:848_1920x0_80_0_0_1316e5b9a87f2b31c9781a317afbb0bd.jpg

Şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'taki evinden bir paylaşım yaptı ve yangınların abartıldığı kadar olmadığını dile getirdi.'Size göstermek istedim'Gökhan Özen, "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere" ifadelerini kullandı.'Endişelenecek bir şey yok'Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-los-angelesi-eski-haline-getirmek-icin-on-milyarlarca-dolar-gerekecek-1092645304.html

los angeles

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gökhan özen, gökhan özen los angeles, gökhan özen hollywood