https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/macrondan-yeni-yol-haritasi-fransa-2025te-referanduma-gidiyor-1092237529.html

Macron'dan yeni yol haritası: Fransa 2025'te referanduma gidiyor

Macron'dan yeni yol haritası: Fransa 2025'te referanduma gidiyor

Sputnik Türkiye

2024’te siyasi krizle sarsılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'demokrasi adına yeni bir dönemin başlangıcı' olarak nitelendirdiği 2025 yılında referanduma... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T11:57+0300

2025-01-01T11:57+0300

2025-01-01T11:57+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2025 yılında önemli konularda halkın karar vermesi için referanduma gideceğini açıkladı. Yeni Yıl konuşmasında Fransa’nın karşı karşıya olduğu siyasi ve toplumsal sorunlara değinen Macron, Fransız halkının sesini daha fazla duyurmak istediğini belirterek, "2025 yılı, Fransa için demokrasi adına yeni bir dönemin başlangıcı olacak" dedi.Macron, konuşmasında Haziran ayında meclisi feshetme kararının ülkeye "selametten ziyade istikrarsızlık" getirdiğini belirterek, 'meclis feshinin Fransızlar için bir çözüm olmak yerine Meclis'te daha çok bölünme yarattığını' söyledi. Cumhurbaşkanı Macron, "Ekonomimiz, demokrasimiz, güvenliğimiz, çocuklarımız için alacağımız kararlar var. 2025'te karar vermeye devam edeceğiz ve sizlerden bu önemli konuların bazılarında karar vermenizi isteyeceğim" ifadesini kullanarak 2025'te kritik konularda halkın görüşünü alacağını belirtti.Fransa'da siyasi kriz ve referanduma giden yol2024 yılı, Fransa için siyasi istikrarsızlıkların ve toplumsal gerginliklerin yılı oldu. Macron, Haziran 2024’te erken parlamento seçimleri düzenlemişti. Ancak bu karar, beklenen istikrarı sağlayamadı; ve parlamentoda daha fazla bölünmeye neden oldu. Azınlık hükümeti, yalnızca iki ay içinde istifa etmek zorunda kaldı ve Fransa, 1962’den bu yana ilk kez bir hükümetin parlamentodan güvenoyu alamadığı bir durumla karşılaştı.Bunun sonucunda, Macron’un eski müttefiki François Bayrou başbakan olarak atandı ve geçici hükümet kuruldu.Macron’un erken seçim kararı, halk arasında tepki topladı. Artan ekonomik zorluklar, sosyal hak reformlarına yönelik protestolar ve siyasi anlaşmazlıklar Fransa’da derin bir krize yol açtı. Fransız anayasası, cumhurbaşkanına referandum başlatma yetkisi veriyor. 2025 referandumları, bu kriz ortamında halkın doğrudan katılımını sağlayarak çözümler üretilmesini amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html

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