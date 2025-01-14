https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/firtina-uyarisi-yapilmisti-ido-ve-budoda-seferler-iptal-1092646512.html
Fırtına uyarısı yapılmıştı: İDO ve BUDO'da seferler iptal
Fırtına uyarısı yapılmıştı: İDO ve BUDO'da seferler iptal
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bugün hangi feribot... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T09:18+0300
2025-01-14T09:18+0300
2025-01-14T10:07+0300
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Marmara için meteoroloji fırtına uyarısı yapmıştı. Yaşanan yoğun fırtına sebebiyle deniz ulaşımı sekteye uğradı.BUDO'da hangi seferler iptal?Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün yapılacak 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.İDO'da hangi seferler iptal?İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.Fırtına ne zamana kadar sürecek?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara denizinde rüzgarın, (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Erdek-Adalar hattında iptallerGüney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, bugün Narlı-Marmara hattında Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45, Marmara'dan 16.00 ve 21.15, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 12.00, 17.45 ve 20.15, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.
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bursa, bursa deniz otobüsleri (budo), ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), haberler, türkiye
Fırtına uyarısı yapılmıştı: İDO ve BUDO'da seferler iptal
09:18 14.01.2025 (güncellendi: 10:07 14.01.2025)
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bugün hangi feribot seferleri yapılamayacak mı? Bursa-İstanbul arasında feribot seferlerinde iptaller var mı?
Marmara için meteoroloji fırtına uyarısı yapmıştı. Yaşanan yoğun fırtına sebebiyle deniz ulaşımı sekteye uğradı.
BUDO'da hangi seferler iptal?
Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün yapılacak 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İDO'da hangi seferler iptal?
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
Fırtına ne zamana kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara denizinde rüzgarın, (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Erdek-Adalar hattında iptaller
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, bugün Narlı-Marmara hattında Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45, Marmara'dan 16.00 ve 21.15, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 12.00, 17.45 ve 20.15, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.