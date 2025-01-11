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Meteoroloji 'alarm' verdi: Marmara ve Ege'de pazar gününe dikkat
Meteoroloji 'alarm' verdi: Marmara ve Ege'de pazar gününe dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı alarm verdi, sel ve taşkınlara karşı uyardı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T16:34+0300
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Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji de pazar günü Marmara ve Ege bölgesinde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyururken, 13 ilde de 'sarı kodlu' uyarılarda bulundu. Fırtına uyarısı yapılırken yüksek kesimler için karla karışık yağmur beklendiği belirtildi. Yarına dikkat Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinin batı kesimlerinin, yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.Pazar günü öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesimindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli sağanak şeklinde olması öngörülüyor.Su baskınlarına karşı uyardıYağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.13 il için sarı alarm Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 13 kentimiz ise şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova.Bursa'da beklenen yağış miktarını açıkladıMeteorolojinin dikkat çektiği bir il de Bursa oldu. Pazar günü Bursa için "sarı" uyarıda bulunulurkensaat 14.00'te başlayıp Pazartesi saat 21.00'e kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."Aydın'da da meteoroloji şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarırken, Aydın’ın tüm ilçelerinde yağışın metrekare başına yaklaşık 21 ila 50 kilogram şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Fırtına bekleniyorAyrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli yağış ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısında bulundu. Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html
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Meteoroloji 'alarm' verdi: Marmara ve Ege'de pazar gününe dikkat

16:34 11.01.2025 (güncellendi: 16:59 11.01.2025)
© AA / Orhan KuzuKarabük sel
Karabük sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA / Orhan Kuzu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı alarm verdi, sel ve taşkınlara karşı uyardı.
Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji de pazar günü Marmara ve Ege bölgesinde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyururken, 13 ilde de 'sarı kodlu' uyarılarda bulundu. Fırtına uyarısı yapılırken yüksek kesimler için karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

Yarına dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinin batı kesimlerinin, yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Pazar günü öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesimindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Su baskınlarına karşı uyardı

Yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

13 il için sarı alarm

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 13 kentimiz ise şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova.
Bursa'da beklenen yağış miktarını açıkladı
Meteorolojinin dikkat çektiği bir il de Bursa oldu. Pazar günü Bursa için "sarı" uyarıda bulunulurkensaat 14.00'te başlayıp Pazartesi saat 21.00'e kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Aydın'da da meteoroloji şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarırken, Aydın’ın tüm ilçelerinde yağışın metrekare başına yaklaşık 21 ila 50 kilogram şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına bekleniyor

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli yağış ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısında bulundu. Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
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Meteoroloji’den kritik 'Harita değişti' uyarısı: İstanbul’a kar geliyor, hava durumu alarm veriyor
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