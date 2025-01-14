https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/feribot-seferlerine-firtina-engeli-yarin-bazi-seferler-yapilmayacak-1092678965.html

Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak

Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak

Sputnik Türkiye

15 Ocak 2025 Çarşamba günü beklenen olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Gestaş Deniz Ulaşım, sosyal medya hesabından bazı seferlerin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

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Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 11.00 ve 17.00’de, Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00 ve 19.00’da feribot seferlerinin gerçekleştirileceği açıklandı. Narlı-Marmara hattında ise Narlı’dan saat 08.00’de yapılması planlanan sefer iptal edilmiş, Marmara’dan saat 11.30’da yapılması gereken seferin de aynı şekilde iptal edildiği duyuruldu.Çanakkale feribot seferleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fransanin-gizli-ussu-ifsa-oldu-nukleer-denizaltinin-yeri-tespit-edildi-1092677430.html

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feribot seferleri, çanakkale feribot seferleri