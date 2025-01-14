https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/feribot-seferlerine-firtina-engeli-yarin-bazi-seferler-yapilmayacak-1092678965.html
Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak
Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak
Sputnik Türkiye
15 Ocak 2025 Çarşamba günü beklenen olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Gestaş Deniz Ulaşım, sosyal medya hesabından bazı seferlerin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T22:22+0300
2025-01-14T22:22+0300
2025-01-14T22:22+0300
türkiye
feribot
feribot seferleri
çanakkale
çanakkale valiliği
çanakkale boğazı
çanakkale belediyesi
fırtına
hava
hava sıcaklığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079482738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da2218af829e89fbc75c59612258e28b.jpg
Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 11.00 ve 17.00’de, Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00 ve 19.00’da feribot seferlerinin gerçekleştirileceği açıklandı. Narlı-Marmara hattında ise Narlı’dan saat 08.00’de yapılması planlanan sefer iptal edilmiş, Marmara’dan saat 11.30’da yapılması gereken seferin de aynı şekilde iptal edildiği duyuruldu.Çanakkale feribot seferleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fransanin-gizli-ussu-ifsa-oldu-nukleer-denizaltinin-yeri-tespit-edildi-1092677430.html
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079482738_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_541cf9a3e603c8820baee0f634d125c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feribot seferleri, çanakkale feribot seferleri
feribot seferleri, çanakkale feribot seferleri
Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak
15 Ocak 2025 Çarşamba günü beklenen olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Gestaş Deniz Ulaşım, sosyal medya hesabından bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına planlamalarını bu bilgilere göre yapmaları istendi.
Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 11.00 ve 17.00’de, Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00 ve 19.00’da feribot seferlerinin gerçekleştirileceği açıklandı. Narlı-Marmara hattında ise Narlı’dan saat 08.00’de yapılması planlanan sefer iptal edilmiş, Marmara’dan saat 11.30’da yapılması gereken seferin de aynı şekilde iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale feribot seferleri
Gökçeada’dan:
Saat 11.00 ve 17.00 seferleri yapılacak.
Kabatepe’den:
Saat 09.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.
Narlı’dan:
Saat 08.00 seferi iptal edildi.
Marmara’dan:
Saat 11.30 seferi iptal edildi.