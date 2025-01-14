https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fenerbahceyle-anlastigi-iddia-ediliyor-lucas-silva-melo-kimdir-1092656203.html

Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia ediliyor: Lucas Silva Melo kimdir?

Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia ediliyor: Lucas Silva Melo kimdir?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin, Eintracht Frankfurt forması giyen Lucas Silva Melo (Tuta) ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Sarı-lacivertli kulüp, savunma hattını... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T12:30+0300

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spor

fenerbahçe

jose mourinho

frankfurt

eintracht frankfurt

lucas silva melo

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Fenerbahçe’nin gündeminde Brezilyalı savunma oyuncusu Lucas Silva Melo, bilinen adıyla Tuta, olduğu öne sürülüyor. Eintracht Frankfurt forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddiaları, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun dün akşam 3-2 kazanılan Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında 'stopere ihtiyacı olduklarını' söylemişti. Teknik direktör, "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur" demişti.Lucas Silva Melo (Tuta) kimdir?1999 doğumlu Lucas Silva Melo, Brezilya'nın São Paulo kulübünün altyapısından yetişti. 2019 yılında Eintracht Frankfurt’a transfer olan Melo, Bundesliga’da kısa sürede dikkat çeken performanslara imza attı.Stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak da oynayabilen Melo, çok yönlü yapısıyla teknik direktörlerin gözdesi oldu. 2023-2024 sezonunda Frankfurt formasıyla 22 maça çıkan oyuncu, defanstaki başarısının yanı sıra skora da katkı sağlayarak 1 gol kaydetti.Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncunun, Fenerbahçe’nin savunma hattını güçlendirme hedefleri doğrultusunda önemli bir isim olduğu belirtiliyor.

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