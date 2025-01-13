https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/fenerbahcenin-eski-yildizi-simon-kjaer-futbolu-biraktigini-acikladi-1092617784.html

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer futbolu bıraktığını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer futbolu bıraktığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve Danimarka Milli Takımı’nın kaptanı Simon Kjær, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Tecrübeli savunmacı, futbolseverlere... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T13:19+0300

2025-01-13T13:19+0300

2025-01-13T13:19+0300

spor

fenerbahçe

sevilla

süper lig

simon kjaer

simon kjær

ac milan futbol takımı

emekli

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Danimarka Milli Takımı'nın kaptanı ve dünya futbolunun önemli savunmacılarından Simon Kjaer, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 35 yaşındaki oyuncu, futbol dünyasında güçlü liderliği, sağlam defansif özellikleri ve kritik maçlardaki performansıyla tanınıyordu.Simon Kjaer, kulüp kariyerinde Fenerbahçe, Sevilla ve AC Milan gibi üst düzey takımlarda forma giyerek dikkat çekti. Türk futbolseverler için ayrı bir yere sahip olan Kjaer, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi ve Süper Lig'deki başarılı performansıyla sarı-lacivertli taraftarların yıldızı oldu.Kariyerinin son dönemlerinde AC Milan formasıyla Serie A şampiyonluğu yaşayan deneyimli savunmacı, Haziran 2024'te sözleşmesinin sona ermesinin ardından futboldan uzak kalmayı tercih etti. Son olarak Danimarka ile Norveç arasında oynanan bir dostluk maçında sahaya çıkan Kjaer, kariyerini milli formayla noktaladı.Emeklilik açıklamasında Kjær, “Futbol bana inanılmaz fırsatlar sundu. Hem kulüp hem de milli takım kariyerimde unutulmaz anılar biriktirdim. Artık bu yolculuğu sonlandırma ve yeni bir sayfa açma zamanı” dedi.

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