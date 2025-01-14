https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fenerbahceye-brezilyali-stoper-kulubuyle-anlasma-saglandi-1092667452.html

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Kulübüyle anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Kulübüyle anlaşma sağlandı

Sputnik Türkiye

Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta'yı transfer... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T16:27+0300

2025-01-14T16:27+0300

2025-01-14T16:27+0300

spor

tuta

transfer

fenerbahçe

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Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. NTV'nin haberine göre sarı lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaştı.Yönetim, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile sözleşme şartlarını görüşmeye başladı.Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti.Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.

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tuta, transfer, fenerbahçe