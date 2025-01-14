https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fenerbahceye-brezilyali-stoper-kulubuyle-anlasma-saglandi-1092667452.html
Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Kulübüyle anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Kulübüyle anlaşma sağlandı
Sputnik Türkiye
Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta'yı transfer... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T16:27+0300
2025-01-14T16:27+0300
2025-01-14T16:27+0300
spor
tuta
transfer
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Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. NTV'nin haberine göre sarı lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaştı.Yönetim, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile sözleşme şartlarını görüşmeye başladı.Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti.Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/fenerbahcede-mourinho-karari-verdi-6-oyuncu-takimdan-ayrilabilir-1092586151.html
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tuta, transfer, fenerbahçe
tuta, transfer, fenerbahçe
Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Kulübüyle anlaşma sağlandı
Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta'yı transfer etmek üzere.
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. NTV'nin haberine göre sarı lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaştı.
Yönetim, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile sözleşme şartlarını görüşmeye başladı.
Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti.
Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.