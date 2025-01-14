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Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Kulübüyle anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Kulübüyle anlaşma sağlandı
Sputnik Türkiye
Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta'yı transfer... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. NTV'nin haberine göre sarı lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaştı.Yönetim, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile sözleşme şartlarını görüşmeye başladı.Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti.Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.
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tuta, transfer, fenerbahçe
tuta, transfer, fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Kulübüyle anlaşma sağlandı

16:27 14.01.2025
© AP Photo / Michael ProbstBrezilyalı savunma oyuncusu Tuta
Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Michael Probst
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Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta'yı transfer etmek üzere.
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. NTV'nin haberine göre sarı lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaştı.
Yönetim, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile sözleşme şartlarını görüşmeye başladı.
Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti.
Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.
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