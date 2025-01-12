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Fenerbahçe'de Mourinho kararı verdi: 6 oyuncu takımdan ayrılabilir
Fenerbahçe'de Mourinho kararı verdi: 6 oyuncu takımdan ayrılabilir
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Mourinho’nun 4 gencin farklı takımlarda kiralanması, 2 oyuncunun da bonservisiyle gönderilmesi yönünde karar aldığı belirtiliyor. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe’de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcunun takımdan ayrılması yönünde karar alındığı ileri sürüldü. Mourinho’nun bu oyunculardan 4’ünün kiralık olarak, 2’sinin ise bonservisiyle gönderilmesine onay verdiği iddia edildi.Serdar Aziz ve Samet Akaydın takımdan ayrılacakSabah Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe’de öncelikli olarak Serdar Aziz ile yollar ayrılacak. Ayrıca, son dönemde üst üste yaptığı hatalar nedeniyle taraftardan yoğun eleştiri alan Samet Akaydın’ın da gelen transfer tekliflerini değerlendireceği belirtildi. Her iki oyuncunun da bonservisleriyle takımdan ayrılacağı ifade edildi.Genç oyuncular kiralık gönderilecekFenerbahçe’de potansiyeli yüksek olarak görülen Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique ve Cengiz Ünder’in ise sezon sonuna kadar kiralık olarak başka takımlara gönderilmesine karar verildi. Bu oyuncuların düzenli forma şansı bulmaları ve gelişimlerini tamamlamalarının ardından yaz kampında takıma geri dönmeleri bekleniyor.Lincoln Henrique’ye Hull City talipAyrıca, Lincoln Henrique için Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City’nin devrede olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği gelen haberler arasında yer aldı.Fenerbahçe, ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor.
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fenerbahçe, serdar aziz, sabah gazetesi, lincoln henrique, hull city, jose mourinho, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, futbol, ali koç
fenerbahçe, serdar aziz, sabah gazetesi, lincoln henrique, hull city, jose mourinho, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, futbol, ali koç

Fenerbahçe'de Mourinho kararı verdi: 6 oyuncu takımdan ayrılabilir

12:30 12.01.2025
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe'de Mourinho’nun 4 gencin farklı takımlarda kiralanması, 2 oyuncunun da bonservisiyle gönderilmesi yönünde karar aldığı belirtiliyor.
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcunun takımdan ayrılması yönünde karar alındığı ileri sürüldü. Mourinho’nun bu oyunculardan 4’ünün kiralık olarak, 2’sinin ise bonservisiyle gönderilmesine onay verdiği iddia edildi.

Serdar Aziz ve Samet Akaydın takımdan ayrılacak

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe’de öncelikli olarak Serdar Aziz ile yollar ayrılacak. Ayrıca, son dönemde üst üste yaptığı hatalar nedeniyle taraftardan yoğun eleştiri alan Samet Akaydın’ın da gelen transfer tekliflerini değerlendireceği belirtildi. Her iki oyuncunun da bonservisleriyle takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Genç oyuncular kiralık gönderilecek

Fenerbahçe’de potansiyeli yüksek olarak görülen Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique ve Cengiz Ünder’in ise sezon sonuna kadar kiralık olarak başka takımlara gönderilmesine karar verildi. Bu oyuncuların düzenli forma şansı bulmaları ve gelişimlerini tamamlamalarının ardından yaz kampında takıma geri dönmeleri bekleniyor.

Lincoln Henrique’ye Hull City talip

Ayrıca, Lincoln Henrique için Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City’nin devrede olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği gelen haberler arasında yer aldı.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor.
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