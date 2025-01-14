https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/evlenmek-kadar-bosanmak-da-masraf-cekismeli-bosanmak-110-bin-tlden-basliyor-1092663577.html

Evlenmek kadar boşanmak da masraf: Çekişmeli boşanmak 110 bin TL'den başlıyor

Evlenmek kadar boşanmak da masraf: Çekişmeli boşanmak 110 bin TL'den başlıyor

Sputnik Türkiye

Evlenmenin maliyeti son yıllarda artarken boşanmaların maliyetleri de onunla yarışıyor. Anlaşmalı boşanmanın maliyeti 75 bin TL'den başlarken çekişmeli... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T15:21+0300

2025-01-14T15:21+0300

2025-01-14T15:21+0300

türkiye

evlilik

evlilik masrafları

boşanma

boşanma davası

tüik

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Enflasyonla birlikte son yıllarda 'evlenmenin' maliyeti arttı. Yeni bir yuva kurmak isteyen çiftlerin 2024 yılında da İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaptığı araştırmanın sonucuna göre en az 600 bin TL gözden çıkarmaları gerekiyor. Peki boşanma maliyetlerinde durum ne oldu? Boşanma maliyetleri, evlenme maliyetlerini sollarken, öyle ki anlaşmalı boşanma maliyetleri 75 bin liradan başlarken çiftler çekişmeli olarak boşanma yoluna giderse en azn 110 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. 2025 avukatlık ücret tarifesinde rakamlar bu şekilde olsa da buna dava harçları hariç değil. Velayet davası ve diğer talepler de da eklendiğinde maliyetler yükseliyor. Evlilik düşüşte, boşanma yükselişteTÜİK verileri göre Türkiye’de bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2001 yılında 8,35 olurken, 2023 yılında 6,63’e geriledi.Boşanmada ise tam aksine yükseliş görüldü. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2001 yılında 1,41 olurken, 2022’de 2,15’e çıkarak, 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.İlk beş yılda boşanma oranları yüksekEvlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,7'si de evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Bu da 2023’te evli çiftlerin yarısından fazlasının 10 yılı birlikte geçirmediğini gösteriyor.Evlenmek de masraflı boşanmak daEkonomim'in haberine göre, 2018 yılında yaklaşık 32 bin 500 TL tutan “yuva kurmanın” maliyeti 2019 yılında 40 bin liraya çıkıyor. 2020 yılında pandemiye rağmen evlenenlerin masrafı yüzde 100 artışla 80 bin TL’ye çıkıyor. 2021 yılında 99 bin TL olan evlilik maliyeti, 2022’de yaklaşık yarı yarıya artışla 150 bin TL’ye çıkıyor.2023 yılı maliyetlerin fiyata yansımasının tavan yaptığı bir dönem olurken, artış oranı yüzde 167 olarak evlenmenin maliyeti 400 bin TL oluyor.2024 yılında da İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaptığı araştırmanın sonucuna göre 600 bin TL oluyor.2018’den 2024’e 7 yılda artış yüzde 1747 oranında oluyor.Bir asgari ücretli 2018’de düğün masrafları için 20 ay çalışmak durumunda kalırken, 2024’te bu süre 35 ay oluyor.Maliyet sekiz yılda yüzde bin 554 arttıArtan boşanmalarda 10 çiftin 3’ü ilk 5 yılda ayrılıyor. Evlenmek için kredi çeken bir çiftin 5 yıllık kredisinin süresi dolsa bu kez boşanma kredisine ihtiyaç doğuyor. Çünkü yuvayı yıkmak da yuva kurmak kadar masraflı oluyor.Avukatın ofisine giderek 1 saatlik danışmanın bedeli 2018 yılında 300 TL olurken, 2024 yılında 3.500 TL’ye çıktı. 7 yılda artış oranı yüzde 1.000 seviyesinde olurken, avukatlık bedellerinde anlaşmalı ve çekişmeli davaların ücretleri ise çok daha yüksek artışlar gösterdi.Avukatlık ücret tarifesine göre, dava harçları hariç 2018 yılında anlaşmalı boşanma davası açmanın bedeli 5.140 TL olurken, çekişmeli boşanma davasının bedeli de 6.650 TL idi. 2025 yılında yeni tarifelerde ise anlaşmalı boşanmak 75 bin TL, çekişmeli boşanmak ise 110 bin TL. Bu bedellerin içinde çocuk varsa velayet davaları bulunmuyor. 8 yılda avukata ödenen anlaşmalı boşanmanın bedeli yüzde 1.359, çekişmeli boşanmanın bedeli ise yüzde 1.554 oranında artışla evliliğin maliyetindeki artışı geride bırakıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/150-bin-tl-faizsiz-kredi-ve-dogum-yardimi-basvurusu-e-devletten-oluyor-mu-evlilik-kredisi-ve-cocuk-1092650338.html

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