https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/150-bin-tl-faizsiz-kredi-ve-dogum-yardimi-basvurusu-e-devletten-oluyor-mu-evlilik-kredisi-ve-cocuk-1092650338.html

150 bin TL faizsiz kredi ve doğum yardımı başvurusu e-Devlet'ten oluyor mu? Evlilik kredisi ve çocuk yardımı şartları

150 bin TL faizsiz kredi ve doğum yardımı başvurusu e-Devlet'ten oluyor mu? Evlilik kredisi ve çocuk yardımı şartları

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ve artırılmış doğum yardımı müjdesini açıkladı. 150 bin TL'lik2 ay... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T10:52+0300

2025-01-14T10:52+0300

2025-01-14T10:52+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında evlenmek isteyen gençlere yönelik 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesini duyurdu. Kredi, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.Evlilik kredisi şartları neler?Faizsiz evlilik kredisi için başvuracak adayların taşıması gereken şartlar şöyle:150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden yapılır? İşte e-Devlet ekranıYeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını yapabilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresi üzerinden alınacak.Faizsiz kredi Ödemeleri ne zaman yapılacak?Başvuru sırasında belirtilen nikâh tarihinden itibaren 30 gün içinde nikâh bildirimi yapılması gerekiyor. Bildirim sonrası, kredi tutarı nikâhın gerçekleştiği tarihten sonraki ayın 20’sinden sonraki ilk iş günü Banka hesabına yatırılacak.Doğum yardımı tutarları artırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, doğum yardımı tutarlarında artış yapıldığını duyurdu. Buna göre:Çocuk yardımı nasıl alınır? Başvuru nereden yapılır?Doğum yardımı başvurusu için şu adımlar izleniyor:

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