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150 bin TL faizsiz kredi ve doğum yardımı başvurusu e-Devlet'ten oluyor mu? Evlilik kredisi ve çocuk yardımı şartları
150 bin TL faizsiz kredi ve doğum yardımı başvurusu e-Devlet'ten oluyor mu? Evlilik kredisi ve çocuk yardımı şartları
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ve artırılmış doğum yardımı müjdesini açıkladı. 150 bin TL'lik2 ay... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında evlenmek isteyen gençlere yönelik 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesini duyurdu. Kredi, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.Evlilik kredisi şartları neler?Faizsiz evlilik kredisi için başvuracak adayların taşıması gereken şartlar şöyle:150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden yapılır? İşte e-Devlet ekranıYeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını yapabilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresi üzerinden alınacak.Faizsiz kredi Ödemeleri ne zaman yapılacak?Başvuru sırasında belirtilen nikâh tarihinden itibaren 30 gün içinde nikâh bildirimi yapılması gerekiyor. Bildirim sonrası, kredi tutarı nikâhın gerçekleştiği tarihten sonraki ayın 20’sinden sonraki ilk iş günü Banka hesabına yatırılacak.Doğum yardımı tutarları artırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, doğum yardımı tutarlarında artış yapıldığını duyurdu. Buna göre:Çocuk yardımı nasıl alınır? Başvuru nereden yapılır?Doğum yardımı başvurusu için şu adımlar izleniyor:
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150 bin tl faizsiz evlilik kredisi, evlilik kredisi başvuru şartları, e-devlet evlilik kredisi başvuru ekranı, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, faizsiz kredi başvuru detayları, evlilik kredisi kimler alabilir, çocuk yardımı ne kadar oldu, 2025 aile yılı evlilik kredisi, 150 bin tl evlilik kredisi nasıl alınır, e-devlet doğum yardımı başvurusu, ikinci çocuk yardımı ne kadar, üçüncü çocuk yardımı ne kadar, doğum yardımı artırıldı mı, aile ve sosyal hizmetler kredisi, devlet destekli evlilik kredisi, 48 ay vadeli faizsiz kredi, 2 yıl ödemesiz evlilik kredisi, çocuk yardımı başvuru, evlilik kredisi, doğum yardımı ne zaman ödenir.
150 bin tl faizsiz evlilik kredisi, evlilik kredisi başvuru şartları, e-devlet evlilik kredisi başvuru ekranı, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, faizsiz kredi başvuru detayları, evlilik kredisi kimler alabilir, çocuk yardımı ne kadar oldu, 2025 aile yılı evlilik kredisi, 150 bin tl evlilik kredisi nasıl alınır, e-devlet doğum yardımı başvurusu, ikinci çocuk yardımı ne kadar, üçüncü çocuk yardımı ne kadar, doğum yardımı artırıldı mı, aile ve sosyal hizmetler kredisi, devlet destekli evlilik kredisi, 48 ay vadeli faizsiz kredi, 2 yıl ödemesiz evlilik kredisi, çocuk yardımı başvuru, evlilik kredisi, doğum yardımı ne zaman ödenir.

150 bin TL faizsiz kredi ve doğum yardımı başvurusu e-Devlet'ten oluyor mu? Evlilik kredisi ve çocuk yardımı şartları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ve artırılmış doğum yardımı müjdesini açıkladı. 150 bin TL'lik2 ay ödemesiz 48 ay vadeli kredi için başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı."Faizsiz evlilik kredisine e-Devlet'ten nasıl başvurulur", "Çocuk yardımı nasıl alınır" sorularının yanıtları sorgulanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında evlenmek isteyen gençlere yönelik 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesini duyurdu. Kredi, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Evlilik kredisi şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisi için başvuracak adayların taşıması gereken şartlar şöyle:
T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
18-29 yaş arasında bulunmak,
Taşınmaz sahibi olmamak,
Gelir durumunun belirlenen sınırın altında olması,
Resmi nikâh tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak,
Evlilik öncesi ve sonrası sunulan eğitimlere katılmayı taahhüt etmek,
Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmak.

150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden yapılır? İşte e-Devlet ekranı

Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını yapabilecek.
Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

Faizsiz kredi Ödemeleri ne zaman yapılacak?

Başvuru sırasında belirtilen nikâh tarihinden itibaren 30 gün içinde nikâh bildirimi yapılması gerekiyor. Bildirim sonrası, kredi tutarı nikâhın gerçekleştiği tarihten sonraki ayın 20’sinden sonraki ilk iş günü Banka hesabına yatırılacak.

Doğum yardımı tutarları artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum yardımı tutarlarında artış yapıldığını duyurdu. Buna göre:
İkinci çocuk için aylık 1.500 TL,
Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5.000 TL ödeme yapılacak.

Çocuk yardımı nasıl alınır? Başvuru nereden yapılır?

Doğum yardımı başvurusu için şu adımlar izleniyor:
1.
Çocuğun nüfus kaydının Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden yapılması,
2.
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi doldurularak teslim edilmesi.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri veya yurt dışında Büyükelçilik ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılıyor. Kamu çalışanları ise bağlı oldukları kuruma başvurabilir.
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