https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ev-hanimi-avrupa-merkez-bankasi-yalaniyla-hayatinin-sokunu-yasadi-6-milyon-lirasi-buhar-oldu-1092649133.html
Ev hanımı 'Avrupa Merkez Bankası' yalanıyla hayatının şokunu yaşadı: 6 milyon lirası buhar oldu
Ev hanımı 'Avrupa Merkez Bankası' yalanıyla hayatının şokunu yaşadı: 6 milyon lirası buhar oldu
Sputnik Türkiye
Gaziantep’te yaşayan D.Ö. (54), sosyal medyada gördüğü sahte yatırım reklamıyla dolandırıcıların ağına düştü. Babasından kalan mal varlığını ve birikimlerini... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T10:19+0300
2025-01-14T10:19+0300
2025-01-14T10:19+0300
türkiye
dolandırıcılık
ev hanımı
internet dolandırıcılığı
banka dolandırıcılığı
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Gaziantep’te yaşayan evli ve iki çocuk annesi D.Ö., sosyal medyada ünlülerin yer aldığı bir yatırım reklamına kanarak sisteme 1000 TL ile giriş yaptı. Kendisine Ankara’dan aradığını söyleyen "Yusuf Kandemir" adlı kişi, yatırımın güvenli olduğunu ve ünlü sanatçıların da bu sisteme dahil olduğunu iddia etti.Döviz ve altın birikimlerini kaybettiSabah'ın haberine göre, D.Ö., dolandırıcıların yönlendirmesiyle bir site üzerinden hesap açtı ve birikimlerini dolara çevirerek sisteme aktardı. Daha fazla yatırım yapması için teşvik edildi ve sistemden çıkış için en az 100 bin dolarlık birikim şartı olduğu söylendi. Bu nedenle babasından kalan arsa ve arabasını satarak parasını 100 bin dolara tamamladı.Sürekli yeni bahaneler ürettilerD.Ö., parasını çekmek istediğinde dolandırıcılar çeşitli bahanelerle daha fazla para talep etti. "Avrupa Merkez Bankası’ndan vergi" ödemesi gerektiği iddia edilerek 40 bin dolar daha istendi. Ardından krediler çekerek bu ödemeyi yapan D.Ö., hesabındaki 285 bin dolarlık miktarın 120 bin dolarının çekildiğini fark etti.Üst yönetici konumundaki kadını aradığını belirten D.Ö. "Bana 'Avrupa Merkez Bankası'na baskın olmuş, orada polis var, soruşturma sürüyor. Senin paranı e-döviz olarak göndereyim' dedi. Sistemdeki üst düzey bir yetkiliyle konuşan D.Ö., paranın e-döviz olarak gönderileceği sözüne inanarak 2 bin dolar daha ödedi. Ardından 4 bin dolar da avukatlık masrafı için gönderdi. Ancak bir daha kimseye ulaşamadı ve toplamda yaklaşık 165 bin dolar (yaklaşık 6 milyon lira) dolandırıldığını anladı.Dolandırıldığını fark eden D.Ö., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya üzerinden yayılan sahte yatırım reklamlarının mağduru olan D.Ö., başka kişilerin de bu tuzağa düşmemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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dolandırıcılık, ev hanımı, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık
dolandırıcılık, ev hanımı, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık
Ev hanımı 'Avrupa Merkez Bankası' yalanıyla hayatının şokunu yaşadı: 6 milyon lirası buhar oldu
Gaziantep’te yaşayan D.Ö. (54), sosyal medyada gördüğü sahte yatırım reklamıyla dolandırıcıların ağına düştü. Babasından kalan mal varlığını ve birikimlerini sisteme yatıran D.Ö., çeşitli bahanelerle toplamda yaklaşık 6 milyon lira kaybetti. Dolandırıcıların izini süren kadın, adli makamlara başvurdu.
Gaziantep’te yaşayan evli ve iki çocuk annesi D.Ö., sosyal medyada ünlülerin yer aldığı bir yatırım reklamına kanarak sisteme 1000 TL ile giriş yaptı. Kendisine Ankara’dan aradığını söyleyen "Yusuf Kandemir" adlı kişi, yatırımın güvenli olduğunu ve ünlü sanatçıların da bu sisteme dahil olduğunu iddia etti.
Döviz ve altın birikimlerini kaybetti
Sabah'ın haberine göre, D.Ö., dolandırıcıların yönlendirmesiyle bir site üzerinden hesap açtı ve birikimlerini dolara çevirerek sisteme aktardı. Daha fazla yatırım yapması için teşvik edildi ve sistemden çıkış için en az 100 bin dolarlık birikim şartı olduğu söylendi. Bu nedenle babasından kalan arsa ve arabasını satarak parasını 100 bin dolara tamamladı.
Sürekli yeni bahaneler ürettiler
D.Ö., parasını çekmek istediğinde dolandırıcılar çeşitli bahanelerle daha fazla para talep etti. "Avrupa Merkez Bankası’ndan vergi" ödemesi gerektiği iddia edilerek 40 bin dolar daha istendi. Ardından krediler çekerek bu ödemeyi yapan D.Ö., hesabındaki 285 bin dolarlık miktarın 120 bin dolarının çekildiğini fark etti.
Üst yönetici konumundaki kadını aradığını belirten D.Ö. "Bana 'Avrupa Merkez Bankası'na baskın olmuş, orada polis var, soruşturma sürüyor. Senin paranı e-döviz olarak göndereyim' dedi. Sistemdeki üst düzey bir yetkiliyle konuşan D.Ö., paranın e-döviz olarak gönderileceği sözüne inanarak 2 bin dolar daha ödedi. Ardından 4 bin dolar da avukatlık masrafı için gönderdi. Ancak bir daha kimseye ulaşamadı ve toplamda yaklaşık 165 bin dolar (yaklaşık 6 milyon lira) dolandırıldığını anladı.
Dolandırıldığını fark eden D.Ö., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya üzerinden yayılan sahte yatırım reklamlarının mağduru olan D.Ö., başka kişilerin de bu tuzağa düşmemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.