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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/atm-sifrenizde-bu-hatalari-yapiyorsaniz-paranizi-kaybedebilirsiniz-iste-kullanilmamasi-gereken-1092654308.html
ATM şifrenizde bu hataları yapıyorsanız paranızı kaybedebilirsiniz: İşte kullanılmaması gereken rakamlar
ATM şifrenizde bu hataları yapıyorsanız paranızı kaybedebilirsiniz: İşte kullanılmaması gereken rakamlar
Sputnik Türkiye
ATM şifrenizi seçerken kolay tahmin edilebilir kombinasyonlardan kaçınmanız, dolandırıcılık girişimlerine karşı önemli bir koruma sağlar. 1234, doğum tarihleri... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:48+0300
2025-01-14T11:48+0300
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ATM’lerde kullanılan bazı şifreler, güvenlik risklerini artırıyor. Özellikle kolay tahmin edilen kombinasyonlar, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Uzmanlar, ardışık rakamlar, doğum tarihleri ve popüler kültür referansları gibi yaygın şifrelerin güvenlik açıklarına yol açtığını belirtiyor.Ardışık sayılar kullanmayın1234, 0000, 1111 gibi şifreler, hatırlanması kolay olsa da dolandırıcılar için ilk tahmin edilen seçenekler arasında yer alıyor. Güvenliğiniz için bu tür basit şifrelerden kaçınmalısınız.Doğum tarihleri ve kişisel bilgiler risk taşıyorBirçok kişi, şifrelerini doğum tarihleri veya telefon numaraları gibi kolay hatırlanabilir bilgilerden oluşturuyor. 0101 (1 Ocak), 1990 veya 1985 gibi yıllar, sosyal mühendislik yöntemleriyle kolayca tahmin edilebiliyor.Favori diziler, filmler ya da ünlü tarihlerden ilham alınarak oluşturulan şifreler de yaygın tahmin edilebilirlik sorununa yol açıyor. 2010 gibi bir yıl veya ünlü bir karakterin adı, güvenli bir seçenek değildir.Tekrarlayan rakamları tercih etmeyin1111, 2222, 3333 gibi tekrar eden rakamlar, kolaylık sağlayabilir ancak bu tür şifreler, kötü niyetli kişiler tarafından ilk denenecek kombinasyonlar arasındadır.Yuvarlak sayılar tehlikesi1000, 5000, 9999 gibi eşik değerleri, kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. Ancak bu şifreler de dolandırıcıların denemek için kullandığı ilk seçenekler arasında yer alır.Kolay şifrelere yasakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1453, 1905, 1907 gibi tarihsel yıllar ve yaygın plaka kodlarının kullanılmasını yasakladı. Yeni düzenlemelerle birlikte ATM’ler, kolay tahmin edilebilir bir şifre seçildiğinde kullanıcıları uyaracak.Yasaklanan şifrelerden birini kullananların kartları bloke edilecek. Bankalar, yeni kartlar düzenleyerek kullanıcılara daha güvenli şifreler sunacak. Şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar ise ek güvenlik uyarıları alacak.Güvenli şifre i̇çin tavsiyeler
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bddk, atm, şifre, şifreleme
bddk, atm, şifre, şifreleme

ATM şifrenizde bu hataları yapıyorsanız paranızı kaybedebilirsiniz: İşte kullanılmaması gereken rakamlar

11:48 14.01.2025
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf
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ATM şifrenizi seçerken kolay tahmin edilebilir kombinasyonlardan kaçınmanız, dolandırıcılık girişimlerine karşı önemli bir koruma sağlar. 1234, doğum tarihleri ve tekrarlayan rakamlar gibi yaygın şifreler, finansal güvenliğinizi riske atabilir. İşte ATM şifrelerinizi belirlerken kullanmamanız gereken rakamlar...
ATM’lerde kullanılan bazı şifreler, güvenlik risklerini artırıyor. Özellikle kolay tahmin edilen kombinasyonlar, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Uzmanlar, ardışık rakamlar, doğum tarihleri ve popüler kültür referansları gibi yaygın şifrelerin güvenlik açıklarına yol açtığını belirtiyor.

Ardışık sayılar kullanmayın

1234, 0000, 1111 gibi şifreler, hatırlanması kolay olsa da dolandırıcılar için ilk tahmin edilen seçenekler arasında yer alıyor. Güvenliğiniz için bu tür basit şifrelerden kaçınmalısınız.

Doğum tarihleri ve kişisel bilgiler risk taşıyor

Birçok kişi, şifrelerini doğum tarihleri veya telefon numaraları gibi kolay hatırlanabilir bilgilerden oluşturuyor. 0101 (1 Ocak), 1990 veya 1985 gibi yıllar, sosyal mühendislik yöntemleriyle kolayca tahmin edilebiliyor.
Favori diziler, filmler ya da ünlü tarihlerden ilham alınarak oluşturulan şifreler de yaygın tahmin edilebilirlik sorununa yol açıyor. 2010 gibi bir yıl veya ünlü bir karakterin adı, güvenli bir seçenek değildir.

Tekrarlayan rakamları tercih etmeyin

1111, 2222, 3333 gibi tekrar eden rakamlar, kolaylık sağlayabilir ancak bu tür şifreler, kötü niyetli kişiler tarafından ilk denenecek kombinasyonlar arasındadır.

Yuvarlak sayılar tehlikesi

1000, 5000, 9999 gibi eşik değerleri, kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. Ancak bu şifreler de dolandırıcıların denemek için kullandığı ilk seçenekler arasında yer alır.

Kolay şifrelere yasak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1453, 1905, 1907 gibi tarihsel yıllar ve yaygın plaka kodlarının kullanılmasını yasakladı. Yeni düzenlemelerle birlikte ATM’ler, kolay tahmin edilebilir bir şifre seçildiğinde kullanıcıları uyaracak.
Yasaklanan şifrelerden birini kullananların kartları bloke edilecek. Bankalar, yeni kartlar düzenleyerek kullanıcılara daha güvenli şifreler sunacak. Şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar ise ek güvenlik uyarıları alacak.

Güvenli şifre i̇çin tavsiyeler

Sayılar, harfler ve özel karakterleri karıştırın.
6-8 haneli yerine daha uzun şifreler kullanmayı tercih edin.
Şifrenizi düzenli aralıklarla değiştirin.
Daha önce kullandığınız bir şifreyi tekrar etmeyin.
Esnek çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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