https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/atm-sifrenizde-bu-hatalari-yapiyorsaniz-paranizi-kaybedebilirsiniz-iste-kullanilmamasi-gereken-1092654308.html

ATM şifrenizde bu hataları yapıyorsanız paranızı kaybedebilirsiniz: İşte kullanılmaması gereken rakamlar

ATM şifrenizde bu hataları yapıyorsanız paranızı kaybedebilirsiniz: İşte kullanılmaması gereken rakamlar

Sputnik Türkiye

ATM şifrenizi seçerken kolay tahmin edilebilir kombinasyonlardan kaçınmanız, dolandırıcılık girişimlerine karşı önemli bir koruma sağlar. 1234, doğum tarihleri... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T11:48+0300

2025-01-14T11:48+0300

2025-01-14T11:48+0300

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şifreleme

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ATM’lerde kullanılan bazı şifreler, güvenlik risklerini artırıyor. Özellikle kolay tahmin edilen kombinasyonlar, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Uzmanlar, ardışık rakamlar, doğum tarihleri ve popüler kültür referansları gibi yaygın şifrelerin güvenlik açıklarına yol açtığını belirtiyor.Ardışık sayılar kullanmayın1234, 0000, 1111 gibi şifreler, hatırlanması kolay olsa da dolandırıcılar için ilk tahmin edilen seçenekler arasında yer alıyor. Güvenliğiniz için bu tür basit şifrelerden kaçınmalısınız.Doğum tarihleri ve kişisel bilgiler risk taşıyorBirçok kişi, şifrelerini doğum tarihleri veya telefon numaraları gibi kolay hatırlanabilir bilgilerden oluşturuyor. 0101 (1 Ocak), 1990 veya 1985 gibi yıllar, sosyal mühendislik yöntemleriyle kolayca tahmin edilebiliyor.Favori diziler, filmler ya da ünlü tarihlerden ilham alınarak oluşturulan şifreler de yaygın tahmin edilebilirlik sorununa yol açıyor. 2010 gibi bir yıl veya ünlü bir karakterin adı, güvenli bir seçenek değildir.Tekrarlayan rakamları tercih etmeyin1111, 2222, 3333 gibi tekrar eden rakamlar, kolaylık sağlayabilir ancak bu tür şifreler, kötü niyetli kişiler tarafından ilk denenecek kombinasyonlar arasındadır.Yuvarlak sayılar tehlikesi1000, 5000, 9999 gibi eşik değerleri, kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. Ancak bu şifreler de dolandırıcıların denemek için kullandığı ilk seçenekler arasında yer alır.Kolay şifrelere yasakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1453, 1905, 1907 gibi tarihsel yıllar ve yaygın plaka kodlarının kullanılmasını yasakladı. Yeni düzenlemelerle birlikte ATM’ler, kolay tahmin edilebilir bir şifre seçildiğinde kullanıcıları uyaracak.Yasaklanan şifrelerden birini kullananların kartları bloke edilecek. Bankalar, yeni kartlar düzenleyerek kullanıcılara daha güvenli şifreler sunacak. Şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar ise ek güvenlik uyarıları alacak.Güvenli şifre i̇çin tavsiyeler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bakan-goktas-duyurdu-esnek-calisma-modeli-geliyor-1092652523.html

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bddk, atm, şifre, şifreleme