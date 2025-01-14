https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/emre-belozoglu-super-lige-geri-donuyor-anlasma-saglandi-1092657238.html
Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşma sağlandı
Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşma sağlandı
Sputnik Türkiye
Alex de Souza ile yolları ayıran Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığı belirtildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:53+0300
2025-01-14T12:53+0300
2025-01-14T13:00+0300
spor
emre belözoğlu
antalyaspor
antalyaspor
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TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Son olarak MKE Ankaragücü'nün teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, 2024 Temmuz'dan bu yana takım çalıştırmıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/efsane-isim-imza-icin-geliyor-diyerek-duyurdular-galatasaray-muslera-yerine-dunyaca-unlu-kaleci-ile-1092412913.html
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emre belözoğlu, antalyaspor, antalyaspor
emre belözoğlu, antalyaspor, antalyaspor
Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşma sağlandı
12:53 14.01.2025 (güncellendi: 13:00 14.01.2025)
Alex de Souza ile yolları ayıran Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Son olarak MKE Ankaragücü'nün teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, 2024 Temmuz'dan bu yana takım çalıştırmıyor.