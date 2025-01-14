https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/emre-belozoglu-super-lige-geri-donuyor-anlasma-saglandi-1092657238.html

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşma sağlandı

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşma sağlandı

Sputnik Türkiye

Alex de Souza ile yolları ayıran Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığı belirtildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T12:53+0300

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spor

emre belözoğlu

antalyaspor

antalyaspor

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TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Son olarak MKE Ankaragücü'nün teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, 2024 Temmuz'dan bu yana takım çalıştırmıyor.

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emre belözoğlu, antalyaspor, antalyaspor