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'Efsane isim imza için geliyor' diyerek duyurdular: 'Galatasaray Muslera yerine dünyaca ünlü kaleci ile anlaştı'
'Efsane isim imza için geliyor' diyerek duyurdular: 'Galatasaray Muslera yerine dünyaca ünlü kaleci ile anlaştı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni kaleci arayışlarında sürpriz bir isim gündeme geldi. Napoli’nin İtalyan yıldızı Alex... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T09:05+0300
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Süper Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, sezon sonunda önemli bir ayrılık yaşayabilir. 14 yıldır Galatasaray formasını terleten Fernando Muslera, sezon sonunda kulübe veda etmeye hazırlanıyor. 38 yaşındaki tecrübeli kalecinin ayrılığı, Galatasaray tarihinde bir dönemin kapanışı anlamına geliyor.Yeni kaleci Alex Meret mi?Muslera’nın ardından Galatasaray kalesini kimin koruyacağı büyük bir merak konusu. Bu sorunun yanıtı ise İtalya’dan gelen haberlerde gizli. Napoli’nin kalecisi Alex Meret, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine bomba gibi düştü.İtalyan basınına göre, Napoli yönetimi 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesini yenilemek için henüz anlaşmaya varamadı. Eğer taraflar bir uzlaşı sağlayamazsa, Meret sezon sonunda bedelsiz olarak Napoli’den ayrılabilir.Galatasaray’ın planları masadaGalatasaray yönetiminin, Alex Meret transferini ciddi şekilde değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde bu konuyu gündeme alacağı öğrenildi. Meret’in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilirken, sözleşmesinin sona ermesi Galatasaray için büyük bir fırsat anlamına geliyor.Alex Meret’in kariyerinden notlar2019 yılından bu yana Napoli formasını terleten Alex Meret, performansıyla İtalya’nın en önemli kalecileri arasında gösteriliyor. Top kontrolü, refleksleri ve oyun kurma becerileriyle tanınan Meret, Galatasaray’ın kalesinde Muslera’nın mirasını devralabilecek potansiyele sahip.Galatasaray taraftarını büyük bir heyecan bekliyorMuslera sonrası Galatasaray kalesinde kimin olacağı sorusu yanıt bulduğunda, bu transferin hem Süper Lig hem de Avrupa’da yankı uyandırması bekleniyor. Alex Meret transferi gerçekleşirse, sarı-kırmızılı taraftarları yeni bir dönemin heyecanı saracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/tffye-resmi-basvuru-yapildi-kulupten-aciklama-geldi-ligten-cekiliyoruz-1092410765.html
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galatasaray alex meret transferi, muslera galatasaray’dan ayrılıyor, galatasaray’ın yeni kalecisi, napoli alex meret sözleşme, galatasaray transfer haberleri, galatasaray muslera sonrası, alex meret galatasaray iddiaları, galatasaray kaleci transferi 2024, süper lig transfer dedikoduları, muslera’nın yerine kim gelecek
galatasaray alex meret transferi, muslera galatasaray’dan ayrılıyor, galatasaray’ın yeni kalecisi, napoli alex meret sözleşme, galatasaray transfer haberleri, galatasaray muslera sonrası, alex meret galatasaray iddiaları, galatasaray kaleci transferi 2024, süper lig transfer dedikoduları, muslera’nın yerine kim gelecek

'Efsane isim imza için geliyor' diyerek duyurdular: 'Galatasaray Muslera yerine dünyaca ünlü kaleci ile anlaştı'

09:05 07.01.2025
© AAFernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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Galatasaray, Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni kaleci arayışlarında sürpriz bir isim gündeme geldi. Napoli’nin İtalyan yıldızı Alex Meret, sarı-kırmızılılarla anılıyor. Sözleşmesi biten 27 yaşındaki file bekçisiyle anlaşma sağlanırsa, Galatasaray taraftarını büyük bir heyecan bekliyor.
Süper Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, sezon sonunda önemli bir ayrılık yaşayabilir. 14 yıldır Galatasaray formasını terleten Fernando Muslera, sezon sonunda kulübe veda etmeye hazırlanıyor. 38 yaşındaki tecrübeli kalecinin ayrılığı, Galatasaray tarihinde bir dönemin kapanışı anlamına geliyor.

Yeni kaleci Alex Meret mi?

Muslera’nın ardından Galatasaray kalesini kimin koruyacağı büyük bir merak konusu. Bu sorunun yanıtı ise İtalya’dan gelen haberlerde gizli. Napoli’nin kalecisi Alex Meret, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine bomba gibi düştü.
İtalyan basınına göre, Napoli yönetimi 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesini yenilemek için henüz anlaşmaya varamadı. Eğer taraflar bir uzlaşı sağlayamazsa, Meret sezon sonunda bedelsiz olarak Napoli’den ayrılabilir.

Galatasaray’ın planları masada

Galatasaray yönetiminin, Alex Meret transferini ciddi şekilde değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde bu konuyu gündeme alacağı öğrenildi. Meret’in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilirken, sözleşmesinin sona ermesi Galatasaray için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Alex Meret’in kariyerinden notlar

2019 yılından bu yana Napoli formasını terleten Alex Meret, performansıyla İtalya’nın en önemli kalecileri arasında gösteriliyor. Top kontrolü, refleksleri ve oyun kurma becerileriyle tanınan Meret, Galatasaray’ın kalesinde Muslera’nın mirasını devralabilecek potansiyele sahip.

Galatasaray taraftarını büyük bir heyecan bekliyor

Muslera sonrası Galatasaray kalesinde kimin olacağı sorusu yanıt bulduğunda, bu transferin hem Süper Lig hem de Avrupa’da yankı uyandırması bekleniyor. Alex Meret transferi gerçekleşirse, sarı-kırmızılı taraftarları yeni bir dönemin heyecanı saracak.
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