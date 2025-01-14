https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/emeklilerin-gozu-bayram-ikramiyesi-ve-refah-payi-zamminda-hangi-rakamlar-masada-1092645023.html

Emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ve refah payı zammında: Hangi rakamlar masada?

Emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ve refah payı zammında: Hangi rakamlar masada?

Sputnik Türkiye

2025 yılı emekli maaşlarına yapılan zamlar milyonları memnun etmedi. Bayram ikramiyelerine zam bekleyen emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun, zam... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T07:47+0300

2025-01-14T07:47+0300

2025-01-14T07:55+0300

ekonomi

özgür erdursun

ssk

bağ-kur

meclis

tl

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Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranları açıklandı.Ancak bu oranlar emekliler için yeterli bulunmadı. Zamlar sonrası emekliler, gözlerini Ramazan Bayramı’nda ödenecek ikramiyelere çevirdi.Bayram i̇kramiyesi zamlanacak mı?Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı. Mynet'e konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapılmasını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz bir açıklama yapabileceğini ifade eden Erdursun, hala umut olduğunu vurguladı.Refah payı belirleyici olacakErdursun’a göre, refah payı zammı bayram ikramiyelerini doğrudan etkileyebilir.“Refah payı bu hafta açıklanmazsa, bayram ikramiyelerinde büyük bir artış beklenmemeli,” diyen Erdursun, refah payı düzenlemesinin en geç bu hafta yapılması gerektiğini belirtti.Bayram i̇kramiyesi ne kadar olabilir?En düşük emekli aylığı düzenlemesinin Meclis’te olduğunu hatırlatan Erdursun, ikramiyelerle ilgili şu tahminlerde bulundu:Son kararı ekonomi yönetimi verecekEkonomi yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği kararın beklendiği belirtiliyor. Emekliler, maaş artışlarının yanı sıra bayram ikramiyelerinde de tatmin edici bir zam yapılmasını bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/mevduatta-dengeler-degisti-merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-mevduat-faizleri-ne-olacak-1092643954.html

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