https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/edirnede-bugun-egitime-ara-verildi-1092641711.html

Edirne'de bugün eğitime ara verildi

Edirne'de bugün eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda olmak üzere il merkezi ve diğer ilçelerde i taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün okullar tatil edildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T02:39+0300

2025-01-14T02:39+0300

2025-01-14T02:39+0300

türkiye

uzunköprü

ipsala

edirne valiliği

kar yağışı

eğitim

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Edirne Valiliği il merkezi ve Uzunköprü hariç diğer ilçelerde taşımalı eğitime, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağı için tedbir alınması gerektiği aktarıldı.Ayrıca kar yağışının İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yoğun olarak devam ettiği ve tüm ekiplerin görev başında olduğu ifade edildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:

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türkiye

uzunköprü

ipsala

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uzunköprü, ipsala, edirne valiliği, kar yağışı, eğitim