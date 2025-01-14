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Edirne'de bugün eğitime ara verildi
Edirne'de bugün eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda olmak üzere il merkezi ve diğer ilçelerde i taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün okullar tatil edildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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uzunköprü
ipsala
edirne valiliği
kar yağışı
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Edirne Valiliği il merkezi ve Uzunköprü hariç diğer ilçelerde taşımalı eğitime, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağı için tedbir alınması gerektiği aktarıldı.Ayrıca kar yağışının İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yoğun olarak devam ettiği ve tüm ekiplerin görev başında olduğu ifade edildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
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uzunköprü, ipsala, edirne valiliği, kar yağışı, eğitim
uzunköprü, ipsala, edirne valiliği, kar yağışı, eğitim

Edirne'de bugün eğitime ara verildi

02:39 14.01.2025
© AA / Salih BaranEdirne'de kar yağışı
Edirne'de kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA / Salih Baran
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda olmak üzere il merkezi ve diğer ilçelerde i taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün okullar tatil edildi.
Edirne Valiliği il merkezi ve Uzunköprü hariç diğer ilçelerde taşımalı eğitime, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağı için tedbir alınması gerektiği aktarıldı.
Ayrıca kar yağışının İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yoğun olarak devam ettiği ve tüm ekiplerin görev başında olduğu ifade edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmekte olup, şu anda kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarma trafik birimlerimiz, yollarda güvenliği sağlamak üzere görev başındadır. Sürücülerimize önemli uyarılarımız, kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi hayati önem taşıyan ekipmanlarla hazırlıklı olun. Kar lastiği bulunmayan sürücülerimizin, araçlarını en yakın akaryakıt istasyonunda park ederek kar yağışının azalmasını beklemelerini önemle rica ederiz."
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