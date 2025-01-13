https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/budonun-8-seferine-iptal-karari-1092639597.html

BUDO'nun 8 seferine iptal kararı

BUDO'nun 8 seferine iptal kararı

Sputnik Türkiye

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü 8 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T23:57+0300

2025-01-13T23:57+0300

2025-01-13T23:57+0300

türkiye

bursa

sirkeci

bursa deniz otobüsleri (budo)

istanbul

türkiye

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Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle iptal edilen seferlere BUDO seferleri de dahil oldu. 14 Ocak Salı günü 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre gerçekleştirilemeyecek seferler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-53-yilin-en-sicak-yili-2024-oldu-hava-sicakliklarinda-rekor-kirildi-1092622488.html

türkiye

bursa

sirkeci

istanbul

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bursa, sirkeci, bursa deniz otobüsleri (budo), istanbul, türkiye