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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/budonun-8-seferine-iptal-karari-1092639597.html
BUDO'nun 8 seferine iptal kararı
BUDO'nun 8 seferine iptal kararı
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü 8 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle iptal edilen seferlere BUDO seferleri de dahil oldu. 14 Ocak Salı günü 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre gerçekleştirilemeyecek seferler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-53-yilin-en-sicak-yili-2024-oldu-hava-sicakliklarinda-rekor-kirildi-1092622488.html
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bursa, sirkeci, bursa deniz otobüsleri (budo), istanbul, türkiye
bursa, sirkeci, bursa deniz otobüsleri (budo), istanbul, türkiye

BUDO'nun 8 seferine iptal kararı

23:57 13.01.2025
© İHA / HAKKI OVATMAN-Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı.
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© İHA / HAKKI OVATMAN-
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü 8 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle iptal edilen seferlere BUDO seferleri de dahil oldu. 14 Ocak Salı günü 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre gerçekleştirilemeyecek seferler şöyle:
Saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
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