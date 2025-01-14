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Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
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Dünyanın en büyük kahve zincirinde artık bir şey satın almadan oturmak yasak
Dünyanın en büyük kahve zincirinde artık bir şey satın almadan oturmak yasak
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, Kuzey Amerika'da bulunan kafelerinde kahve almadan oturmayı yasaklıyor. 'Açık kapı' politikasından... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:34+0300
2025-01-14T11:34+0300
yaşam
kuzey amerika
los angeles
seattle
starbucks
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Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ABD merkezli Starbucks müşteri politikasını değiştirdiğini açıkladı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin sahip olduğu tüm Kuzey Amerika kafelerinde ayrımcılığı ve tacizi, dışarıdan alkol tüketimini, sigara veya elektronik sigara kullanımını, uyuşturucu kullanımını, dilenciliği ve 'boş oturmayı' yasaklıyor. Starbucks sözcüsü Jaci Anderson, yeni politikanın 'ödeme yapan müşterilere öncelik vermek' için tasarlandığını belirtti. Anderson, "Kafelerimizde herkesin hoş karşılandığını ve rahat hissetmesini istiyoruz. Müşterilerimizin davranışları ve alanlarımızın kullanımı konusunda net beklentiler belirleyerek herkes için daha iyi bir ortam yaratabiliriz" dedi.Yeni kuralları ihlal edip alışveriş yapmadan Starbucks masalarında oturup tuvaletini kullananların mağazadan ayrılmalarının isteneceği konusunda uyaran Anderson, gerekli görülürse kolluk kuvvetlerinden yardım alınabileceğini belirtti.2018'de yürürlüğe giren 'açık kapı' politikası artık sonlanıyor. O tarihten önce yaşanan bir olay, Starbucks kafelerinin 'açık kapı' politikası izlemeye itmişti. İki siyahi adamın iş toplantısı için gittikleri Philadelphia Starbucks'ta tutuklanması büyük tepki görmüştü. O zamanlar ödeme yapmayan müşterilerden ayrılmalarını isteyen bir politikaya sahip olan kurumun videolara yansıyan tutuklama sahnesi Starbucks için 'büyük bir utanç' kaynağı olmuştu. Dönemin yönetim kurulu başkanı Howard Schultz, 'insanların kafe erişimlerinin reddedilip değersiz hissetmelerini istemediklerini' belirtmişti.2022'ye gelindiğinde uyuşturucu kullanımı ve personeli tehdit eden davranışlar dahil olmak üzere sürekli tekrarlanan güvenlik sorunları nedeniyle ülke çapında altısı Los Angeles'ta, altısı Seattle'da olmak üzere toplamda 16 mağaza kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/dunyanin-en-buyuk-kahve-zinciri-greve-cikiyor-5-gun-boyunca-kapali-olacak-1091830071.html
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kuzey amerika, los angeles, seattle, starbucks, howard schultz
kuzey amerika, los angeles, seattle, starbucks, howard schultz

Dünyanın en büyük kahve zincirinde artık bir şey satın almadan oturmak yasak

11:34 14.01.2025
© AAKahve
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
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Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, Kuzey Amerika'da bulunan kafelerinde kahve almadan oturmayı yasaklıyor. 'Açık kapı' politikasından vazgeçtiklerini açıklayan ünlü kahve zinciri, bir şeyler satın almadan Starbucks'ta takılmayı veya tuvaletini kullanmayı yasaklayacağını açıkladı.
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ABD merkezli Starbucks müşteri politikasını değiştirdiğini açıkladı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin sahip olduğu tüm Kuzey Amerika kafelerinde ayrımcılığı ve tacizi, dışarıdan alkol tüketimini, sigara veya elektronik sigara kullanımını, uyuşturucu kullanımını, dilenciliği ve 'boş oturmayı' yasaklıyor.
Starbucks sözcüsü Jaci Anderson, yeni politikanın 'ödeme yapan müşterilere öncelik vermek' için tasarlandığını belirtti. Anderson, "Kafelerimizde herkesin hoş karşılandığını ve rahat hissetmesini istiyoruz. Müşterilerimizin davranışları ve alanlarımızın kullanımı konusunda net beklentiler belirleyerek herkes için daha iyi bir ortam yaratabiliriz" dedi.
Yeni kuralları ihlal edip alışveriş yapmadan Starbucks masalarında oturup tuvaletini kullananların mağazadan ayrılmalarının isteneceği konusunda uyaran Anderson, gerekli görülürse kolluk kuvvetlerinden yardım alınabileceğini belirtti.
2018'de yürürlüğe giren 'açık kapı' politikası artık sonlanıyor. O tarihten önce yaşanan bir olay, Starbucks kafelerinin 'açık kapı' politikası izlemeye itmişti. İki siyahi adamın iş toplantısı için gittikleri Philadelphia Starbucks'ta tutuklanması büyük tepki görmüştü. O zamanlar ödeme yapmayan müşterilerden ayrılmalarını isteyen bir politikaya sahip olan kurumun videolara yansıyan tutuklama sahnesi Starbucks için 'büyük bir utanç' kaynağı olmuştu. Dönemin yönetim kurulu başkanı Howard Schultz, 'insanların kafe erişimlerinin reddedilip değersiz hissetmelerini istemediklerini' belirtmişti.
2022'ye gelindiğinde uyuşturucu kullanımı ve personeli tehdit eden davranışlar dahil olmak üzere sürekli tekrarlanan güvenlik sorunları nedeniyle ülke çapında altısı Los Angeles'ta, altısı Seattle'da olmak üzere toplamda 16 mağaza kapatıldı.
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
DÜNYA
Dünyanın en büyük kahve zinciri greve çıkıyor: 5 gün boyunca kapalı olacak
20 Aralık 2024, 20:03
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