https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/dunyanin-en-buyuk-kahve-zincirinde-artik-bir-sey-satin-almadan-oturmak-yasak-1092652559.html

Dünyanın en büyük kahve zincirinde artık bir şey satın almadan oturmak yasak

Dünyanın en büyük kahve zincirinde artık bir şey satın almadan oturmak yasak

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, Kuzey Amerika'da bulunan kafelerinde kahve almadan oturmayı yasaklıyor. 'Açık kapı' politikasından... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T11:34+0300

2025-01-14T11:34+0300

2025-01-14T11:34+0300

yaşam

kuzey amerika

los angeles

seattle

starbucks

howard schultz

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Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ABD merkezli Starbucks müşteri politikasını değiştirdiğini açıkladı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin sahip olduğu tüm Kuzey Amerika kafelerinde ayrımcılığı ve tacizi, dışarıdan alkol tüketimini, sigara veya elektronik sigara kullanımını, uyuşturucu kullanımını, dilenciliği ve 'boş oturmayı' yasaklıyor. Starbucks sözcüsü Jaci Anderson, yeni politikanın 'ödeme yapan müşterilere öncelik vermek' için tasarlandığını belirtti. Anderson, "Kafelerimizde herkesin hoş karşılandığını ve rahat hissetmesini istiyoruz. Müşterilerimizin davranışları ve alanlarımızın kullanımı konusunda net beklentiler belirleyerek herkes için daha iyi bir ortam yaratabiliriz" dedi.Yeni kuralları ihlal edip alışveriş yapmadan Starbucks masalarında oturup tuvaletini kullananların mağazadan ayrılmalarının isteneceği konusunda uyaran Anderson, gerekli görülürse kolluk kuvvetlerinden yardım alınabileceğini belirtti.2018'de yürürlüğe giren 'açık kapı' politikası artık sonlanıyor. O tarihten önce yaşanan bir olay, Starbucks kafelerinin 'açık kapı' politikası izlemeye itmişti. İki siyahi adamın iş toplantısı için gittikleri Philadelphia Starbucks'ta tutuklanması büyük tepki görmüştü. O zamanlar ödeme yapmayan müşterilerden ayrılmalarını isteyen bir politikaya sahip olan kurumun videolara yansıyan tutuklama sahnesi Starbucks için 'büyük bir utanç' kaynağı olmuştu. Dönemin yönetim kurulu başkanı Howard Schultz, 'insanların kafe erişimlerinin reddedilip değersiz hissetmelerini istemediklerini' belirtmişti.2022'ye gelindiğinde uyuşturucu kullanımı ve personeli tehdit eden davranışlar dahil olmak üzere sürekli tekrarlanan güvenlik sorunları nedeniyle ülke çapında altısı Los Angeles'ta, altısı Seattle'da olmak üzere toplamda 16 mağaza kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/dunyanin-en-buyuk-kahve-zinciri-greve-cikiyor-5-gun-boyunca-kapali-olacak-1091830071.html

kuzey amerika

los angeles

seattle

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kuzey amerika, los angeles, seattle, starbucks, howard schultz