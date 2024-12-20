https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/dunyanin-en-buyuk-kahve-zinciri-greve-cikiyor-5-gun-boyunca-kapali-olacak-1091830071.html
Dünyanın en büyük kahve zinciri greve çıkıyor: 5 gün boyunca kapalı olacak
Dünyanın en büyük kahve zinciri greve çıkıyor: 5 gün boyunca kapalı olacak
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük kahve zincirleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Starbucks'ta çalışan baristalar Seattle, Los Angelas ve Chicago... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ta çalışanlar ücretleri beğenmediği için 5 gün greve çıkacak.Dünyanın en büyük kahve zincirleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Starbucks'ta çalışan baristalar Seattle, Los Angelas ve Chicago şehirlerinde beş gün boyunca sürecek grev kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Starbucks Workers United Sendikası, işçilerin yıl sonuna kadar tatmin edici ekonomik bir teklif beklediğini bu nedenle Noel arifesine kadar greve gidildiğini duyurdu.Türkiye'de Starbucks kapanacak mı?Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan grevin Türkiye şubelerinde yapılıp yapılmayacağı açıklanmazken grevlerin ülkelere göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fransada-kamu-personelinden-ulke-geneli-buyuk-grev-macron-bu-sekilde-ayakta-kalamaz-1091222479.html
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starbucks grev, kahve firması, kahve fiyatları, starbucks çalışma saatleri
starbucks grev, kahve firması, kahve fiyatları, starbucks çalışma saatleri
Dünyanın en büyük kahve zinciri greve çıkıyor: 5 gün boyunca kapalı olacak
20:03 20.12.2024 (güncellendi: 20:08 20.12.2024)
Dünyanın en büyük kahve zincirleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Starbucks'ta çalışan baristalar Seattle, Los Angelas ve Chicago şehirlerinde beş gün boyunca sürecek grev kararı aldıklarını duyurdu. İşçiler yıl sonuna kadar şirketin sözleşme imzalamadığını ve tatmin edici ekonomik teklif sunmadığını belirtti.
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ta çalışanlar ücretleri beğenmediği için 5 gün greve çıkacak.
Dünyanın en büyük kahve zincirleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Starbucks'ta çalışan baristalar Seattle, Los Angelas ve Chicago şehirlerinde beş gün boyunca sürecek grev kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Starbucks Workers United Sendikası, işçilerin yıl sonuna kadar tatmin edici ekonomik bir teklif beklediğini bu nedenle Noel arifesine kadar greve gidildiğini duyurdu.
Türkiye'de Starbucks kapanacak mı?
Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan grevin Türkiye şubelerinde yapılıp yapılmayacağı açıklanmazken grevlerin ülkelere göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.