https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/cop-bidonunun-yaninda-buldu-ikramiye-ve-ceyrek-altin-aldi-1092677598.html
Çöp bidonunun yanında buldu: İkramiye ve çeyrek altın aldı
Çöp bidonunun yanında buldu: İkramiye ve çeyrek altın aldı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da gece saatlerinde kar altında çöp bidonu yanında bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran temizlik görevlisine 1 maaş ikramiye ve çeyrek altın ödülü... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T20:54+0300
2025-01-14T20:54+0300
2025-01-14T20:54+0300
yaşam
türkiye
erzurum
temizlik
işçi
dolar
cüzdan
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde temizlik görevlisi olan 25 yaşındaki Onur Deligöz çalışırken çöp bidonunun yanında içerisinde yaklaşık 30 bin dolar bulunan bir cüzdan buldu.Cüzdandaki telefon numarasını arayan Deligöz cüzdanın sahibine ulaştı. 30 bin dolatın olduğu cüzdanı sahibine veren Deligöz, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tarafından ödüllendirildi. Temizlik görevlisi Deligöz'e 1 maaş ikramiye ve çeyrek altın verildi.'Daha önce 2-3 kez de telefon bulmuştum'Deligöz çöp arabasından düşmek üzereyken arkadaşının kendisini tuttuğu sırada cüzdanı fark ettiğini söyledi ve olayı şöyle kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/1092672686.html
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türkiye, erzurum, temizlik, işçi, dolar, cüzdan
türkiye, erzurum, temizlik, işçi, dolar, cüzdan
Çöp bidonunun yanında buldu: İkramiye ve çeyrek altın aldı
Erzurum'da gece saatlerinde kar altında çöp bidonu yanında bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran temizlik görevlisine 1 maaş ikramiye ve çeyrek altın ödülü verildi.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde temizlik görevlisi olan 25 yaşındaki Onur Deligöz çalışırken çöp bidonunun yanında içerisinde yaklaşık 30 bin dolar bulunan bir cüzdan buldu.
Cüzdandaki telefon numarasını arayan Deligöz cüzdanın sahibine ulaştı. 30 bin dolatın olduğu cüzdanı sahibine veren Deligöz, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tarafından ödüllendirildi. Temizlik görevlisi Deligöz'e 1 maaş ikramiye ve çeyrek altın verildi.
'Daha önce 2-3 kez de telefon bulmuştum'
Deligöz çöp arabasından düşmek üzereyken arkadaşının kendisini tuttuğu sırada cüzdanı fark ettiğini söyledi ve olayı şöyle kaydetti:
"Bidonu çekecekken kar kapatmıştı, cüzdan olduğunu bilmiyordum. Ellerim eldivenliydi, açıp bakamadım. İşim bitince kimindir diye bakmak istedim. Gizli bir bölmesi vardı, şişkindi ama bakmak istemedim. 1 saate yakın iletişim numarası aradım ve buldum, en sonunda sahibine ulaştım. Bulduğum yerde değil de başka bir yerde almak istedi, ona bulduğum yerde vermek zorunda olduğumu söyledim, anlayışla karşıladı. Ben bana düşen görevi yaptım, o da teşekkür etti. Haram yemek istemedim, Allah bana o günleri göstermesin. Daha önce 2-3 kez de telefon bulmuştum onları da sahiplerine ilettim."