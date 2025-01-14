Okan Bayülgen'den modern tüketim alışkanlıkları eleştirisi: 'Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Donald Trump'ın ısrar ettiği ada Grönland'ın stratejik önemi nedir?
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/1092672686.html
Okan Bayülgen'den modern tüketim alışkanlıkları eleştirisi: 'Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler'
Okan Bayülgen'den modern tüketim alışkanlıkları eleştirisi: 'Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Okan Bayülgen katıldığı bir programda zenginlik, mutluluk ve modern dünyanın dayattığı standartları eleştirdi, parayla alacak anlamlı bir şey... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T18:38+0300
2025-01-14T18:38+0300
yaşam
okan bayülgen
aşırı tüketim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1c/1070317648_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38eacba33efb08b61236da5448ff111d.jpg
Tiyatrocu Okan Bayülgen, modern dünyanın dayattığı standartları ve zenginlik kavramlarını eleştirirken, günümüzde lüks tüketim anlayışının 'görgüsüzlüğe' döndüğünü dile getirdi. Bayülgen, "Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler. Parayla alacak anlamlı bir şey kalmadı" dedi. Tamamen görgüsüzlük üzerine kurulu bir sistem varBir televizyon programına katılan Okan Bayülgen'in açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Zenginlik kavramını eleştiren ünlü isim, zenginlik ve görgüsüzlük üzerine örnekler verdi. Modern tüketim alışkanlıklarını eleştiren Bayülgen şu ifadeleri kullandı: Para peşinde koşmuyorumMutluluğun peşinde koşmak yerine sevdiği işleri yaparak huzurlu bir hayat sürdüğünü belirten Bayülgen, şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:"Şu anda mutluyum. Sevdiğim işleri yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum. Ama dünya standartları çok değişti. 'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların alacağı şeyleri almak zorunda kalıyormuşsun gibi hissediyorsun. Sunulan mutluluk araçları tamamen oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği bir şey kalmadı. Gerçekten iyi zengin arkadaşların olursa bunu anlıyorsun. Zenginler büyük depresyonda, benim gibi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ilber-ortayli-ile-soli-ozel-canli-yayinda-kavga-etti-unlu-tarihci-yayini-birakti-1091383871.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1c/1070317648_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_ceb9d08c879500ae5d875a3ceef6dc0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
okan bayulgen, okan bayülgen ne dedi, okan bayülgen zenginlik eleştirisi, okan bayülgen görgüsüzlük eleştirisi
okan bayulgen, okan bayülgen ne dedi, okan bayülgen zenginlik eleştirisi, okan bayülgen görgüsüzlük eleştirisi

Okan Bayülgen'den modern tüketim alışkanlıkları eleştirisi: 'Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler'

18:38 14.01.2025
© AAOkan Bayülgen
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
Abone ol
Ünlü sanatçı Okan Bayülgen katıldığı bir programda zenginlik, mutluluk ve modern dünyanın dayattığı standartları eleştirdi, parayla alacak anlamlı bir şey kalmadığını söyledi.
Tiyatrocu Okan Bayülgen, modern dünyanın dayattığı standartları ve zenginlik kavramlarını eleştirirken, günümüzde lüks tüketim anlayışının 'görgüsüzlüğe' döndüğünü dile getirdi. Bayülgen, "Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler. Parayla alacak anlamlı bir şey kalmadı" dedi.

Tamamen görgüsüzlük üzerine kurulu bir sistem var

Bir televizyon programına katılan Okan Bayülgen'in açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Zenginlik kavramını eleştiren ünlü isim, zenginlik ve görgüsüzlük üzerine örnekler verdi. Modern tüketim alışkanlıklarını eleştiren Bayülgen şu ifadeleri kullandı:

"Satın alacak hiçbir şey yok. Her şey kırolar için. Tekneleri yan yana yanaştırıp mezurayla tekne ölçmek nedir? Mezurayla yalısını ölçmek nedir? 'En pahalı şeyi ben içeceğim, en pahalı şeyi ben giyeceğim' diye insanları maymuna çevirdiler. Çok sofistike şeyler sunulmuyor artık. Bizim tarihi kitapların koleksiyonunu yapmamız gerekiyor. Bundan 20 yıl önce, zenginlik ve lüks tüketim daha anlamlıydı. Şimdi ise tamamen görgüsüzlük üzerine kurulu bir sistem var"

Para peşinde koşmuyorum

Mutluluğun peşinde koşmak yerine sevdiği işleri yaparak huzurlu bir hayat sürdüğünü belirten Bayülgen, şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:

"Şu anda mutluyum. Sevdiğim işleri yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum. Ama dünya standartları çok değişti. 'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların alacağı şeyleri almak zorunda kalıyormuşsun gibi hissediyorsun. Sunulan mutluluk araçları tamamen oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği bir şey kalmadı. Gerçekten iyi zengin arkadaşların olursa bunu anlıyorsun. Zenginler büyük depresyonda, benim gibi."
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
TÜRKİYE
İlber Ortaylı ile Soli Özel canlı yayında kavga etti: Ünlü tarihçi yayını bıraktı
11 Aralık 2024, 01:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала