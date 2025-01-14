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Okan Bayülgen'den modern tüketim alışkanlıkları eleştirisi: 'Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler'

Okan Bayülgen'den modern tüketim alışkanlıkları eleştirisi: 'Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler'

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Okan Bayülgen katıldığı bir programda zenginlik, mutluluk ve modern dünyanın dayattığı standartları eleştirdi, parayla alacak anlamlı bir şey... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T18:38+0300

2025-01-14T18:38+0300

2025-01-14T18:38+0300

yaşam

okan bayülgen

aşırı tüketim

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Tiyatrocu Okan Bayülgen, modern dünyanın dayattığı standartları ve zenginlik kavramlarını eleştirirken, günümüzde lüks tüketim anlayışının 'görgüsüzlüğe' döndüğünü dile getirdi. Bayülgen, "Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler. Parayla alacak anlamlı bir şey kalmadı" dedi. Tamamen görgüsüzlük üzerine kurulu bir sistem varBir televizyon programına katılan Okan Bayülgen'in açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Zenginlik kavramını eleştiren ünlü isim, zenginlik ve görgüsüzlük üzerine örnekler verdi. Modern tüketim alışkanlıklarını eleştiren Bayülgen şu ifadeleri kullandı: Para peşinde koşmuyorumMutluluğun peşinde koşmak yerine sevdiği işleri yaparak huzurlu bir hayat sürdüğünü belirten Bayülgen, şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:"Şu anda mutluyum. Sevdiğim işleri yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum. Ama dünya standartları çok değişti. 'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların alacağı şeyleri almak zorunda kalıyormuşsun gibi hissediyorsun. Sunulan mutluluk araçları tamamen oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği bir şey kalmadı. Gerçekten iyi zengin arkadaşların olursa bunu anlıyorsun. Zenginler büyük depresyonda, benim gibi."

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