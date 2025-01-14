https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/chp-uylerine-kirmizi-kart-smsi-gonderdi-1092664374.html

CHP, üyelerine 'kırmızı kart' SMS'i gönderdi

CHP, üyelerine 'kırmızı kart' SMS'i gönderdi

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel'in büyük büyük bir sürprizi açıklayacağını ifade etmesinin ardından yaptığı "kırmızı kart" çıkışı gündemde. CHP, üyelerine 'Kırmızı Kart... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T16:07+0300

2025-01-14T16:07+0300

2025-01-14T16:08+0300

politika

kırmızı kart

uygulama

özgür özel

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Mersin İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada saat 15.00'de büyük bir sürprizi açıklayacağını ifade etmişti. Özel, kürsüye çıkarak 'iktidara kırmızı kart kampanyası' başlattığını açıkladı. Özel'in yaptığı bu çıkış sosyal medyada eleştirilere de neden oldu.CHP'den 'Kırmızı kart' SMS'iCHP Genel Merkezi, parti üyelerine 'Kırmızı Kart Cepte' uygulaması için link gönderdi. Parti üyelerinden 'Kırmızı Kart' şeklindeki ekranın telefonlara indirilmesi istendi. Genel Merkez üyelere gönderdiği SMS'te şunları kaydetti:"Kırmızı kart cepte!Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz.Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ozgur-ozel-kirmizi-kart-cikarmaya-devam-ediyor-1092663782.html

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kırmızı kart, uygulama, özgür özel