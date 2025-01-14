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Özgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor
Özgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözlatına alınmasını ve son... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T15:23+0300
2025-01-14T15:23+0300
politika
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
kırmızı kart
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada partinin il bazında faaliyetlerinden bahsederek "Toplam 414 belediyemizden halkın memnuniyetinin Türkiye ortalamasında yüzde 58 noktasında olduğunu" vurguladı. Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştirirken "Dün ilk önce Ekrem Başkanımız hızlıca Ankara'ya geldi. Öğlen 2'de birlikte çıktık. Kurumsal tavrımızı, yaklaşımımızı ortaya koyduk" dedi.Son zamları gündemine alan Özgür Özel, köprü, otoyol ve yüksek hızlı tren ücretlerine yapılan zamları tek tek sıraladı. Özel, "Yaşlılık aylığı 483 lira zamla 4 bin 664 lira olmuş. Biz 22 bine isyan ediyoruz ki etmeliyiz. 14 bine isyan ediyoruz, etmeliyiz" dedi. Kırmızı kart eylemine değinen CHP Genel Başkanı Özel, "Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı bana yeşil kart göstermiş" diyerek "KAAN'a benden de yeşil kart ama emekliyi aç bırakanlara kırmızı kart. Kırmızı kart CHP'nin değil, bu ülkenin ezilenlerinin eylemidir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ozgur-ozel-bugun-saat-1500te-buyuk-bir-surpriz-yapacagiz-1092490304.html
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), kırmızı kart
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), kırmızı kart

Özgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor

15:23 14.01.2025
© FotoğrafÖzgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor
Özgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözlatına alınmasını ve son zamları eleştirdi. Özel, kırmızı kartı alarak 'iktidara kırmızı kart' gösterin çağrısını yineledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada partinin il bazında faaliyetlerinden bahsederek "Toplam 414 belediyemizden halkın memnuniyetinin Türkiye ortalamasında yüzde 58 noktasında olduğunu" vurguladı. Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştirirken "Dün ilk önce Ekrem Başkanımız hızlıca Ankara'ya geldi. Öğlen 2'de birlikte çıktık. Kurumsal tavrımızı, yaklaşımımızı ortaya koyduk" dedi.
Son zamları gündemine alan Özgür Özel, köprü, otoyol ve yüksek hızlı tren ücretlerine yapılan zamları tek tek sıraladı. Özel, "Yaşlılık aylığı 483 lira zamla 4 bin 664 lira olmuş. Biz 22 bine isyan ediyoruz ki etmeliyiz. 14 bine isyan ediyoruz, etmeliyiz" dedi.
Kırmızı kart eylemine değinen CHP Genel Başkanı Özel, "Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı bana yeşil kart göstermiş" diyerek "KAAN'a benden de yeşil kart ama emekliyi aç bırakanlara kırmızı kart. Kırmızı kart CHP'nin değil, bu ülkenin ezilenlerinin eylemidir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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Özgür Özel: Bugün saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız
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