https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ozgur-ozel-kirmizi-kart-cikarmaya-devam-ediyor-1092663782.html

Özgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor

Özgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözlatına alınmasını ve son... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T15:23+0300

2025-01-14T15:23+0300

2025-01-14T15:23+0300

politika

özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

kırmızı kart

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada partinin il bazında faaliyetlerinden bahsederek "Toplam 414 belediyemizden halkın memnuniyetinin Türkiye ortalamasında yüzde 58 noktasında olduğunu" vurguladı. Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştirirken "Dün ilk önce Ekrem Başkanımız hızlıca Ankara'ya geldi. Öğlen 2'de birlikte çıktık. Kurumsal tavrımızı, yaklaşımımızı ortaya koyduk" dedi.Son zamları gündemine alan Özgür Özel, köprü, otoyol ve yüksek hızlı tren ücretlerine yapılan zamları tek tek sıraladı. Özel, "Yaşlılık aylığı 483 lira zamla 4 bin 664 lira olmuş. Biz 22 bine isyan ediyoruz ki etmeliyiz. 14 bine isyan ediyoruz, etmeliyiz" dedi. Kırmızı kart eylemine değinen CHP Genel Başkanı Özel, "Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı bana yeşil kart göstermiş" diyerek "KAAN'a benden de yeşil kart ama emekliyi aç bırakanlara kırmızı kart. Kırmızı kart CHP'nin değil, bu ülkenin ezilenlerinin eylemidir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ozgur-ozel-bugun-saat-1500te-buyuk-bir-surpriz-yapacagiz-1092490304.html

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Sputnik Türkiye

özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), kırmızı kart