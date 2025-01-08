https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fenomen-kerimcan-durmaz-tutuklandi-1092452350.html
Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı
Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahse teşvik soruşturması genişliyor. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de adının geçtiği soruşturmada gözaltına alınan sosyal... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T12:33+0300
2025-01-08T12:33+0300
2025-01-08T13:01+0300
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Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, dün Beykoz’daki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen Durmaz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Durmaz, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kerimcan Durmaz’ın ifadesi ortaya çıktıKerimcan Durmaz, emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti. Malta’da katıldığı bir DJ performansı sırasında arkasındaki ekranda bahis reklamı döndüğünü sosyal medyadan öğrendiğini belirtti. Şunları söyledi: “Performans sırasında arkamdaki led ekranda sadece ismimin olması gerektiğini bildirmiştim. Ancak sahne sırasında bahis reklamı döndüğünü sahne sonrası fark ettim. Kendi sosyal medya hesaplarımda bahisle ilgili hiçbir paylaşım yapmadım.”Durmaz, menajeri Tayfun Fişek’in mekân yetkilileriyle bağlantıda olduğunu, ancak bahis reklamlarından haberdar olmadığını düşündüğünü de ekledi.10 bin euro ödeme aldığını belirttiKerimcan Durmaz, Malta’daki konser için 10 bin euro ödeme aldığını ve bu ödemenin faturasını beyan edebileceğini söyledi. Konser için vlog çekmek ve sahne almak amacıyla Malta’ya gittiğini ifade eden Durmaz, “Performans sonrası hiçbir yetkiliyle iletişimim olmadı,” dedi.Kerimcan Durmaz Kimdir?Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994’te İstanbul Yeniköy’de doğdu. Makyör olarak başladığı kariyerine, sosyal medya fenomeni ve DJ olarak devam etti. 2016 yılında TV8’de yayınlanan “İşte Benim Stilim” yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Tartışmalı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Durmaz, son dönemde bir kozmetik markası çıkardı ve YouTube içerikleri üretiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mevduat-faizlerinde-guncel-durum-gozler-23-ocakta-iste-bankalardan-yuksek-faiz-almanin-yolu-1092452167.html
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Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı
12:33 08.01.2025 (güncellendi: 13:01 08.01.2025)
Yasa dışı bahse teşvik soruşturması genişliyor. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de adının geçtiği soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Ünlü fenomen ifadesinde, arkasındaki led ekranda bahis sitesi reklamı yapıldığından haberdar olmadığını savundu.
Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, dün Beykoz’daki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen Durmaz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Durmaz, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kerimcan Durmaz’ın ifadesi ortaya çıktı
Kerimcan Durmaz, emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti. Malta’da katıldığı bir DJ performansı sırasında arkasındaki ekranda bahis reklamı döndüğünü sosyal medyadan öğrendiğini belirtti. Şunları söyledi: “Performans sırasında arkamdaki led ekranda sadece ismimin olması gerektiğini bildirmiştim. Ancak sahne sırasında bahis reklamı döndüğünü sahne sonrası fark ettim. Kendi sosyal medya hesaplarımda bahisle ilgili hiçbir paylaşım yapmadım.”
Durmaz, menajeri Tayfun Fişek’in mekân yetkilileriyle bağlantıda olduğunu, ancak bahis reklamlarından haberdar olmadığını düşündüğünü de ekledi.
10 bin euro ödeme aldığını belirtti
Kerimcan Durmaz, Malta’daki konser için 10 bin euro ödeme aldığını ve bu ödemenin faturasını beyan edebileceğini söyledi. Konser için vlog çekmek ve sahne almak amacıyla Malta’ya gittiğini ifade eden Durmaz, “Performans sonrası hiçbir yetkiliyle iletişimim olmadı,” dedi.
Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994’te İstanbul Yeniköy’de doğdu. Makyör olarak başladığı kariyerine, sosyal medya fenomeni ve DJ olarak devam etti. 2016 yılında TV8’de yayınlanan “İşte Benim Stilim” yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Tartışmalı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Durmaz, son dönemde bir kozmetik markası çıkardı ve YouTube içerikleri üretiyor.