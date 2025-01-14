https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/brezilya-devlet-baskani-okullarda-akilli-telefon-kullanimini-yasaklayan-yasa-tasarisini-imzaladi-1092664059.html
Brezilya Devlet Başkanı, okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklayan yasa tasarısını imzaladı
Brezilya Devlet Başkanı, okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklayan yasa tasarısını imzaladı
Sputnik Türkiye
Brezilya, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın tasarıyı onaylamasının ardından ilkokul ve lise öğrencilerin okulda akıllı telefon kullanımını yasaklıyor. Şubat... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T15:48+0300
2025-01-14T15:48+0300
2025-01-14T15:48+0300
dünya
brezilya devlet başkanı
lula da silva
avustralya
fransa
çin
sosyal medya yasası
akıllı telefon
yasak
yasa tasarısı
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, okullarda akıllı telefon kullanımını kısıtlayan yasa tasarısını imzaladı. Tasarının imzalanmasının ardından Şubat 2025'ten itibaren Brezilya'daki ilkokul ve liselerde öğrencilerin akıllı telefon kullanması yasaklanacak. Telefon kullanımına o tarihten itibaren yalnızca acil ve tehlikeli durumlarda, eğitim amaçlı veya engelli öğrencilerin ihtiyaçları dahilinde kullanılmasına izin verilecek.Brezilya merkezli bir eğitim kuruluşu olan Fundacao Getulio Vargas, Mayıs ayında Brezilya'nın, 203 milyonluk nüfusunun 258 milyon cihaza sahip olarak insanlardan daha fazla akıllı telefona sahip olduğunu belirtmişti. Yapılan yerel araştırmalar Brezilyalıların günün 9 saat 13 dakikasını telefonda geçirdiğini, bu oranın ise dünyanın en yüksek rakamlarından biri olduğunu gösteriyor.Hangi ülkelerde yasak var?Dünyanın çeşitli ülkelerinde, öğrencilerin derslere odaklanmasını sağlamak ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak amacıyla okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklanıyor. Bu ülkeler arasında Fransa, Hollanda, Çin, Avustralya gibi ülkeler yer alıyor. Bazı ülkeler bir tık ileri giderek belirli yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklıyor. Bunun ilk örneği Avustralya'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı geçen kasım ayında onaylanmış, yasağa uymayanlara ciddi cezalar verileceği belirtilmişti. Yunanistan'da yakın zamanda çocukların sosyal medya kullanımını daha güvenli hale getiren bir takım uygulamaları yürürlüğe koyacaklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yunanistan-cocuklarin-sosyal-medya-kullanimini-duzenleyecek-yeni-programi-acikladi-1092245749.html
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brezilya devlet başkanı, lula da silva, avustralya, fransa, çin, sosyal medya yasası, akıllı telefon, yasak, yasa tasarısı
brezilya devlet başkanı, lula da silva, avustralya, fransa, çin, sosyal medya yasası, akıllı telefon, yasak, yasa tasarısı
Brezilya Devlet Başkanı, okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklayan yasa tasarısını imzaladı
Brezilya, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın tasarıyı onaylamasının ardından ilkokul ve lise öğrencilerin okulda akıllı telefon kullanımını yasaklıyor. Şubat ayında yürürlüğe girmesi planlanan yasa gereği, belirli durumlar harici okula giden çocuklar akıllı telefon kullanamayacak.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, okullarda akıllı telefon kullanımını kısıtlayan yasa tasarısını imzaladı. Tasarının imzalanmasının ardından Şubat 2025'ten itibaren Brezilya'daki ilkokul ve liselerde öğrencilerin akıllı telefon kullanması yasaklanacak. Telefon kullanımına o tarihten itibaren yalnızca acil ve tehlikeli durumlarda, eğitim amaçlı veya engelli öğrencilerin ihtiyaçları dahilinde kullanılmasına izin verilecek.
Brezilya merkezli bir eğitim kuruluşu olan Fundacao Getulio Vargas, Mayıs ayında Brezilya'nın, 203 milyonluk nüfusunun 258 milyon cihaza sahip olarak insanlardan daha fazla akıllı telefona sahip olduğunu belirtmişti. Yapılan yerel araştırmalar Brezilyalıların günün 9 saat 13 dakikasını telefonda geçirdiğini, bu oranın ise dünyanın en yüksek rakamlarından biri olduğunu gösteriyor.
Hangi ülkelerde yasak var?
Dünyanın çeşitli ülkelerinde, öğrencilerin derslere odaklanmasını sağlamak ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak amacıyla okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklanıyor. Bu ülkeler arasında Fransa, Hollanda, Çin, Avustralya gibi ülkeler yer alıyor.
Bazı ülkeler bir tık ileri giderek belirli yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklıyor. Bunun ilk örneği Avustralya'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı geçen kasım ayında onaylanmış, yasağa uymayanlara ciddi cezalar verileceği belirtilmişti.
Yunanistan'da yakın zamanda çocukların sosyal medya kullanımını daha güvenli hale getiren bir takım uygulamaları yürürlüğe koyacaklarını bildirmişti.